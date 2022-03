Populariteten för Stellar har ökat ända sedan en tokenbränning för två dagar sedan. Det 30:e största myntet efter börsvärde uppnådde en veckouppgång på cirka 4%.

Leta inte längre än den här korta artikeln för att få information om Stellar, till exempel om det är värt att köpa, och de bästa ställena att köpa Stellar nu.

Stellar är ett öppet nätverk som gör att pengar kan flyttas och lagras. När den släpptes i juli 2014 var ett av målen att öka den finansiella integrationen genom att nå världens obankade.

Strax därefter ändrades dess prioriteringar till att hjälpa finansiella företag att få kontakt med varandra genom blockkedje-teknik.

Nätverkets inhemska token, lumen, fungerar som en bro som gör det billigare att handla tillgångar över gränserna. Allt detta syftar till att utmana befintliga betalningsleverantörer, som ofta tar ut höga avgifter för en liknande tjänst.

Stellar baserades ursprungligen på Ripple Labs-protokollet. Blockkedjan skapades som ett resultat av hård gaffel, och koden skrevs sedan om.

Ingenting kan ersätta att göra din egen forskning. Alla investeringsbeslut du fattar bör baseras på din marknadsexpertis, din inställning till risk och egenskaperna och spridningen av din portfölj. Tänk också på hur du skulle känna om att förlora pengar.

Stellar bytte ägare för cirka $0,17 i skrivande stund. Digital Coin Price förutspår att 1 XML kommer att handlas för $0,24 i genomsnitt i år och $0,34 år 2025. År 2030 kan den i genomsnitt handlas för $0,80.

Price Prediction är något mer hausseartad, vilket sätter myntet på ett genomsnitt på $0,26 år 2022. Dess långsiktiga förutsägelse är dock ganska optimistisk. De förutspår ett genomsnittspris på $0,74 år 2025 och $5,11 år 2030.

