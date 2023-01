En halv miljard dollar av blankningssäljare likviderades

Viktiga takeaways

Marknadsvärdet för kryptovaluta är tillbaka över 1 biljon dollar efter den största ökningen på 9 månader

En halv miljard dollar av blankning avvecklades under helgen, det mesta på tre månader

Bitcoin är tillbaka över $21 000, Ethereum över $1 500, medan altcoins har skjutit i höjden

Trots kraftig uppgång är marknaden fortfarande nere nära 65%, efter att ha nått en topp på nästan 3 biljoner dollar i november 2021

Björnmarknadsnedgång på 77% för Bitcoin, men handlare är försiktiga, detta kan bara vara ett kortsiktig lättnadsrally

Under några timmar under helgen, om du tittade på ett kryptodiagram, kändes det som att det var 2020 igen.

COVID kanske bleknar i backspegeln, men det gjorde även kryptopriser. Jag gjorde en djupdykning i några on-chain-data förra veckan som visade hur hett 2022 hade varit för investerare, med 73% färre Bitcoin-miljonärer, en neddragning på 2 biljoner dollar på den totala kryptomarknaden och ett rykte som dragits genom leran av olika skandaler.

Om man tittar på data den här veckan för coinjournal.net/sv/ är det lite mer optimistiskt för kryptoinvesterare.

En halv miljard dollar av blankningar likviderades

Helgen gav dock lite andrum. Bitcoin steg till sitt starkaste rally på 9 månader, överraskade marknaden och bröt upp över $21 000.

När man tittar på data från Coinglass, likviderades det över en halv miljard dollar av blankningssäljare den gångna helgen. Diagrammet nedan visar omfattningen av dessa likvidationer, mer eller mindre matchande de långa likvidationerna då FTX kollapsade i början av november.

Kryptomarknaden återtar 1 biljoner dollar

Uppgången i digitala tillgångar följde svagare inflationsdata än väntat. Denna optimism om att inflationen kan ha nått en topp har fått investerare att satsa på att Federal Reserve kan svänga av sin högräntepolitik tidigare än väntat.

Som vi vet vid det här laget har höga räntor sugit upp likviditeten från marknaden och skadat risktillgångar över hela linjen. Krypto handlas mycket som en av dessa högrisktillgångar, och därför har priserna kollapsat när Federal Reserve har implementerat denna strama penningpolitik – och därför har kryptobörser varit mindre snälla mot långa handlare.

2023 har väckt hopp om att om inflationen verkligen har nått sin topp kan ett ljus i slutet av tunneln vara synligt. Kryptomarknaden har ökat för att återfå ett börsvärde på 1 biljon dollar som ett resultat. Det är fortfarande långt ifrån den högsta nivån på nästan 3 biljoner dollar genom tiderna, men Bitcoin på 21 000 dollar och Ether på 1 500 dollar är de högsta priserna för duon sedan innan FTX-skandalen.

Har kryptomarknaden nått botten?

Den skarpa frågan som investerare står inför nu är om detta bara är ett kortsiktigt lättnadsrally, eller om botten är inne.

Som med de flesta frågor på marknaden är det makro som är nyckeln.

”De senaste månaderna har utan tvekan fört med sig indikatorer på en mer positiv miljö när det gäller inflationen, såväl som uppsvinget av den kinesiska ekonomins återöppning”, säger Max Coupland, direktör på CoinJournal.

”Men jag oroar mig för om investerare förhastar sig genom att anta att detta betyder att Fed nu kommer att svänga snabbare än väntat. (Fed-ordförande) Jerome Powell har varit stenhård på att räntorna inte kommer att sjunka förrän inflationen är ordentligt under kontroll, och vi är fortfarande långt från målet på 2%, medan osäkerheter som det ryska kriget i Ukraina fortfarande är mycket oförutsägbara”.

Låt oss spela det (mycket) hypotetiska spelet att anta att botten är inne. Det skulle göra att björnmarknaden är 13 månader lång, med en minskning på 77% från topp till dal för Bitcoin.

Historiskt sett skulle detta placera det som den tredje största nackdelen i historien. Det skulle dock bara vara i procent. Kryptomarknaden idag skiljer sig mycket från tidigare år, och storleken på kapitalutrotningen är på en annan nivå – eller över 2 biljoner dollar, för att vara exakt.

Så även om längden och storleken på björnmarknaden kanske kan antyda att vi befinner oss i de senare stadierna, kan tidigare data helt enkelt inte extrapoleras på ett tillförlitligt sätt när det kommer till krypto. Bitcoin slog igenom som en vanlig tillgång först under de senaste åren, och tidigare tidsperioder har haft låg likviditet och en nischad uppsättning investerare.

Idag står vi också inför ett makroklimat utan motstycke – skenande inflation, höga räntor för första gången i Bitcoins historia och en björnmarknad i den bredare ekonomin för första gången sedan kraschen 2008 – samma år som Bitcoin uppfanns.

Avslutningsvis har den gångna helgen varit ett välkommet uppskov för kryptoinvesterare, och uppgår till den kraftigaste ökningen på nio månader, innan kollapserna av LUNA, Celsius, FTX och övergången till höga räntor i styrelseekonomin.

Men vägen framåt är fortfarande tuff för marknaden i stort, med inflationen fortfarande hög, ett pågående krig i Europa och otaliga andra makrovariabler som svänger. Den här veckan har varit goda nyheter, men kryptoinvesterare kommer inte att ropa hej riktigt än.

Nästa markering i kalendern? Det oerhört viktiga FOMC-mötet den 1 februari, då Federal Reserve kommer att besluta om den senaste räntepolitiken.

Om du använder vår data skulle vi uppskatta en länk tillbaka till https://coinjournal.net/sv/ . Att kreditera vårt arbete med en länk hjälper oss att fortsätta förse dig med dataanalysforskning.

Forskningsmetodik

Likvidationsdata via Coinglass. Prisdata från Yahoo Finance. All annan data via CoinJournal