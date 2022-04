Ethereum Classic (ETC) faller efter att ha nått 2022 års toppar

Ethereum Classic (ETC) har presterat ganska imponerande den senaste månaden. Myntet har lyckats stiga från sina årliga lägsta nivåer och nått en helt ny topp för året. Vid ett tillfälle testade den $60, vilket var enormt. Men ETC verkar ha fallit sedan dess. Här är några viktiga utvecklingar:

Efter att ha nått en topp på cirka 54 dollar de senaste veckorna har myntet tappat cirka 20% av sitt värde.

ETC har också kämpat för att få fart uppåt och fortsätter att handlas i sidled.

Myntet står inför en reell risk för en trendvändning som kan pressa priserna ytterligare.

Datakälla: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – Kommer en trendvändning?

Den senaste tidens uppåtgående trend i ETC har till stor del drivits av Ethereum-gruvarbetare som köper myntet i väntan på Ethereum 2.0. I själva verket, genom att spåra framstegen mellan ETH och ETC, är det tydligt att efterfrågan till stor del har gynnat Ethereum Classic.

Till exempel har ETH varit på en massiv haussetrend sedan mitten av mars och har ökat med cirka 30%. Under samma period har ETC ökat med nästan 80%. I huvudsak har ETC överträffat ETH två gånger. Men den här uppåtgående trenden vänder och gör så snabbt.

Till exempel, trots sitt rally, har ETC misslyckats med att bryta mot 200-dagars SMA. Dessutom är avståndet mellan 50-dagars SMA (som ETC är över nu) och 200-dagars SMA mycket högt. Detta indikerar vanligtvis en långsammare hausseartad fart. Vi förväntar oss att ETC drar tillbaka kraftigt, och när det väl bryter $38-stödet kommer fallet att bli mycket större.

Är ETC värt att köpa?

För närvarande verkar det som om myntet har tappat sin uppåtpotential. Du vill inte köpa en tillgång som står inför en trendvändning.

En bra regel skulle vara att ge det en vecka eller så. Om $38 bryts, kommer en period av försäljning att komma, varefter priset kommer att konsolideras. Det skulle vara den bästa tiden att köpa.