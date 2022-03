Ethereum Classic hoppar 79% när PoW Ethereum-miners börjar byta

Ethereum Classic (ETC) har varit en av de främsta kryptoutövarna under de senaste 7 dagarna. Experter hävdar att mycket av denna ökning har utlösts av en rejäl migration av Ethereum Proof of Work-miners till ETC. Här är vad vi vet:

Ethereum Classic (ETC) har ökat med nästan 80% under de senaste 7 dagarna.

Ethereum Proof of Stake Miners byter till ETC i enorma antal.

Detta kommer när Vitalik led-kedjan ser ut att lansera sitt Proof of Stake Ethereum 2.0.

Datakälla: Tradingview

Hur kommer Ethereum 2.0 att forma ETC?

Det plötsliga hopp i ETC som setts den senaste veckan förväntas fortsätta. Faktum är att många experter känner att ju tidigare vi kommer till Ethereum 2.0, desto högre ETC kommer att stiga. Enligt nuvarande uppskattningar förväntas Ethereum skifta mot ett bevis på insats helt i slutet av 2022. Detta kommer att ge enorma möjligheter för kryptoinvesterare att tjäna.

"För branschen som helhet förväntar vi oss att staking kommer att bli en stor verksamhet", säger David Lawant, forskningschef på Bitwise Asset Management. Företaget har över 1,3 miljarder dollar i tillgångar, inklusive en portfölj av krypto. Det talas också om att tokenomics på Ethereum och andra kedjor kommer att dominera kryptoinvesteringar.

"Tokenomics kommer att spela en stor del av världens framtida handel med blockkedjor i förarsätet", säger Adrian Pollard från HollaEx.

Men skiftet mot ETC kan också sätta press på själva Ethereum. Nyligen lyckades ETH styra över $3000 och har stannat där i några dagar. Skiftet mot Ethereum 2.0 kommer sannolikt att vara lite destabiliserande, men så småningom förblir det långsiktiga värdet av ETH fortfarande lovande.

Är Ethereum Classic (ETC) ett bra köp?

Skiftet mot Ethereum 2.0 kommer att slutföras i år, så det är mycket tid kvar innan det händer. Vi förväntar oss att ETC fortsätter att stiga under denna period. Så, åtminstone på kort sikt, är myntet verkligen värt att köpa. Vi kan få mycket höga vinster innan året är slut.