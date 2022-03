Ethereum Classic kämpar för att rapportera någon hausseartad uppgång

Kryptomarknaden har generellt sett varit väldigt riskvillig. Även om vi har sett massor av volatilitet, har den allmänna trenden på marknaden förblivit baisse. Ethereum Classic (ETC) är ett av de mynt som har påverkats av detta, och det verkar som om myntet har väldigt lite hausseartat momentum just nu. Här är några höjdpunkter:

ETC har lyckats hålla prisåtgärden över $25-stödet för nu.

Tokenen handlas för närvarande för $26,56, praktiskt taget oförändrad under de senaste 24 timmarna.

Trots detta är ETC fortfarande mycket sårbart för säljtryck.

Datakälla: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – Vart tar priset vägen?

En titt på prisutvecklingen under de senaste dagarna tyder på att ETC handlas inom en symmetrisk triangel. Det betyder att myntet pendlar mellan stöd och motstånd i nästan samma andetag. Så även om ETC på något sätt kunde bygga en uppåtgående bana, skulle myntet troligen dra tillbaka vid $28 och återgå till $25-stödet.

Det är därför vi känner att det är väldigt lite hausse just nu. Men även med denna symmetriska triangel är ETC fortfarande mycket sårbart för säljtryck. Med nuvarande marknadsvolatilitet kommer det faktiskt att vara högst orimligt att förvänta sig att ETC kommer att hålla stödet på $25 under de kommande dagarna. Som ett resultat tror vi att det enda sättet som den symmetriska triangeln bryts är om ETC går på en nedåtgående trend.

Varför köpa Ethereum Classic ändå?

Det är alltid svårt för de flesta investerare att köpa mynt som verkar ha sjunkit eller de som inte verkar ha tillräckligt med uppåtgående fart. Men i slutändan är de långsiktiga utsikterna det som verkligen betyder något för kryptoinvesterare.

Även om Ethereum Classic (ETC) just nu verkar kämpa med hausseartad fart, kommer myntet på medellång och lång sikt fortfarande att leverera värde för investerare.