Ethereum Name Service prisprognos när K&H-mönster formas

Ethereum Name Service har skapat rubriker den här veckan när investerare fokuserar på dess popularitet i NFT-branschen. ENS-tokenen handlas för $17,43, vilket är något under veckans högsta på över $20. Det är fortfarande cirka 33% över den lägsta nivån i år.

Vad är Ethereum Name Service?

Ethereum Name Service är ett unikt blockkedje-projekt som stör den gigantiska branschen för domänregistrering. Branschen domineras nu av företag som GoDaddy och BlueHost.

Den traditionella industrin är mycket ogynnsam för slutanvändarna. För det första kan en centraliserad webbplatsvärd bestämma sig för att kritisera eller ta bort en domän som lägger upp innehåll som de inte håller med om. På samma sätt kan konceptet på lång sikt bli mycket dyrt för slutanvändaren.

Ethereum Name Service använder en decentraliserad autonom organisation (DAO) för att erbjuda dessa tjänster. Istället för att användarna betalar en årlig avgift, debiterar den dem en enkel engångsbetalning, vilket är en kostnadseffektiv process.

Vidare använder Ethereum Name Service konceptet NFT. Under de senaste dagarna har folk köpt NFT:er med tre och fyra bokstäver som har ett .eth-suffix. Enligt OpenSea har volymen av Ethereum Name Service NFT:er ökat kraftigt de senaste dagarna. Den har stigit med över 2 000% under de senaste sju dagarna.

En annan anledning till att ENS-priset har gått bra är att populariteten för ETH-domäner också har ökat under de senaste månaderna. Analytiker tror att denna efterfrågan kommer att fortsätta stiga under de kommande månaderna.

Dessutom möter den liten konkurrens i sin bransch. Den enda större konkurrenten är Unstoppable Domains, som erbjuder andra domänsuffix som .crypto., .x och .x bland andra.

Ethereum Name Service prisprognos

Fyra-timmarsdiagrammet visar att ENS-priset har varit i en stark hausseartad trend under de senaste veckorna. En närmare titt visar att det ligger över 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden. Det har också format ett kopp- och handtagsmönster (K&H), vilket vanligtvis är ett hausseartat tecken. Den nuvarande nedgången är en del av handtagsdelen. Samtidigt har den stokastiska oscillatorn rört sig under den överköpta nivån.