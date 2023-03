Ethereums grundare Vitalik Buterin har höga förhoppningar på Ethereums prisutveckling 2023, medan AltSignals nya krypto lockar till sig stort intresse

Prisprognosen för Ethereum blir allt mer hausseartad efter Vitalik Buterins senaste kommentarer om nätverket. Det återstår dock att se om Ethereum kan överträffa prisutvecklingen för AltSignals ($ASI) pre-sale, eftersom denna nya krypto ses som ett riktigt lovande initiativ med stor användbarhet kopplat till ett stort, redan väletablerat Web3-projekt.

Vitalik Buterins hausseartade prognoser för kryptomarknaden

Vitalik Buterins prognoser för kryptomarknaden förutspår hausseartad prisutveckling för Ethereum under de kommande åren. I en podd nyligen lyfte Buterin fram lanseringen av Ethereum under björnmarknaden 2015, lanseringen av Uniswap 2018 och slutförandet av The Merge år 2022 som viktiga tekniska framsteg som har och kommer att ta branschen allt närmare antagande av den breda massan.

Att Vitalik Buterin vet vad han pratar om kan sägas förklaras av att han står bakom det största ekosystemet av decentraliserade applikationer (dApps), en position som Ethereum har stärkt sedan sin lansering 2015. Prisprognosen för Ethereum blir dessutom allt mer hausseartad för varje marknadscykel, eftersom prognoserna för kryptomarknaden som helhet förutspår att Ethereums ekosystem kommer att förbli det största ekosystemet i Web3 .

Vad är Ethereum?

Ethereum (ETH) var den första Turing-kompletta blockkedjan. Detta innebär att den skulle kunna stödja smarta kontrakt och utvecklingen av dApps, vilket har lett till att över 2 000 oberoende blockkedjeprojekt har byggts på Ethereums nätverk.

Ethereum använde ursprungligen konsensusmekanismen arbetsbevis. Detta orsakade överbelastning på nätet när det växte, vilket ledde till långsamma transaktionshastigheter och dyra gasavgifter. År 2022 övergick Ethereum till konsensusprotokollet insatsbevis, vilket minskade blockkedjans energikostnader med så mycket som 99 %.

Prisprognos för Ethereum: Kan ETH nå $2 500 år 2023?

Prisprognosen för Ethereum är hausseartad, i linje med vad analytiker förutspår för resten av kryptomarknaden. Efter att ha stigit 60 % från sina senaste låga nivåer, talar nu aspekter för att Ethereums pris kommer att fortsätta att utvecklas på ett bra sätt under 2023.

ETH har en viktig motståndsnivå vid prisnivån $2 400. Prognosen är att ETH kommer att kunna bryta igenom detta motstånd före slutet av 2023, och kan sedan nå en fin nivå på $2 500.

Tittar man även på den potentiella prisutvecklingen för Ethereum på längre sikt ser det ut som att framtiden är ljus för ETH-investerare. När man tar alla användbara aspekter av Ethereums nätverk i beaktning, såsom dess skalbara lager-2-lösning och dess möjliggörande för tusentals oberoende dApps, talar mycket i prisprognoserna för Ethereum för att priset kan komma att nå över $10 000 över tid.

Vad är AltSignals?

AltSignals är en branschledande trading-grupp, som har delat korrekta prognoser för kryptomarknader med sina medlemmar sedan 2017. Projektet hjälper vem som helst att bli en expert-trader, just genom att möjliggöra lukrativa handelsmöjligheter på en daglig basis.

Ytterligare en fin aspekt är att AltSignals hjälper både nybörjare och proffs med att exekvera lönsamma affärer. Nya traders kan minimera sina inlärningskurvor när de ger sig ut på sina kryptohandelsresor, medan proffs kan maximera sin avkastning.

AltSignals har redan hjälpt sina medlemmar att tiodubbla avkastningen för sina portföljer under hela 19 av 32 månader med sitt AltAlgo™ -verktyg. Nu erbjuder projektet en utökad svit av blockkedjetjänster, och för att accelerera utvecklingen ytterligare lanserar nu projektet sin egen kryptovaluta ASI.

Hur fungerar $ASI?

Innehavare av ASI-krypto kommer att ha tillgång till AltSignals nya ActualizeAI-verktyg, som kommer att kombinera avancerad artificiell intelligens för att leverera oöverträffade handelssignaler. Maskininlärning, programmering av naturligt språk (NLP) och prediktiv modellering kommer att användas för att analysera komplexa uppsättningar av marknadsdata. Verktygen kommer att ta en rad indikatorer, inklusive analys av marknadssentiment, i beaktning och bestämma de bästa ingångsnivåerna för lönsamma kryptoaffärer.

ASI kan också användas för att få tidig tillgång till pre-sales och privata försäljningar på kryptomarknaderna. Efter att AltSignals har lyckats delat med sig av riktigt framgångsrika prognoser för kryptomarknaden under lång tid nu, kan denna funktion bidra till att betydande avkastning för alla användare fortsätter att möjliggöras.

$ASI kan också användas för att kunna bli medlem i AI Members Club. AI Members Club är där de senaste AI-drivna handelsverktygen kommer att delas mellan medlemmarna. Genom att inneha ASI kan användare få tillgång till dessa verktyg innan de lanseras för allmänheten. På så sätt får de ett väl efterfrågat försprång när det kommer till tillgång till förutsägelser på kryptomarknaden.

Kan $ASI nå $1 år 2023?

ASI-krypton är unik, eftersom den lanseras till en stor befintlig community och representerar ett mycket framgångsrikt blockkedjeprojekt. Eftersom AltSignals lanserar ett revolutionerande nytt AI-handelsverktyg, får man verkligen lov att säga att AltSignals pre-sale verkligen ser ut att vara en mycket lukrativ investeringsmöjlighet.

De som kommer in tidigt på $ASI:s pre-sale kan förvänta sig stor långsiktig avkastning. Detta beror på att de som köper krypto tidigt i denna pre-sale gör det i ett riktigt tidigt investeringsstadie – $ASI har ju dessutom ännu inte hunnits lanseras på börser. Med deflationär tokenomi ser $ASI:s pris ut att öka ännu mer, i takt med att allt fler människor blir medvetna om plattformen. Denna ökade medvetenhet kommer att gynnas av att communityns medlemmar delar med sig av den framgång de har kunnat skörda med ActualizeAI:s handelssignaler.

I slutet av 2023 har $ASI ett prismål på $1, vilket skulle motsvara en prishöjning på 45x, räknat från slutet av dess pre-sale. $ASI förväntas överträffa Ethereums prisutveckling, vilket inte minst beror på det uppsving $ASI förväntas att få då krypton blir allmänt tillgänglig på digitala tillgångsbörser.

AltSignals vs Ethereum: Vilken är värd att köpa?

$ASI:s pre-sale förväntas ge stor avkastning från dess nuvarande prisnivå. AltSignals kombinerar världsledande teknologier – både blockkedjeteknik och artificiell intelligens – för att hjälpa communityn att tjäna pengar online.

Eftersom projektet är i sitt tidigaste investeringsstadie finns enorm potential för avkastning. Mycket talar för att $ASI:s unika aspekter gör att dess prisutveckling kommer att överträffa ETH:s prisutveckling. Båda kryptona kan dock vara bra tillägg till en investeringsportfölj, men ett tips är att spana in $ASI:s pre-sale innan priset stiger för mycket. Planen är nämligen att värdet på $ASI kommer att stiga från $0.012 till $0.02274 i takt med att dess pre-sale tar sig framåt.