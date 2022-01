Livepriset på EverGrow Coin idag är $9,75 med en 24-timmars handelsvolym på $3,5 miljoner. Den har gått ner 39,13% under de senaste 24 timmarna. Är det dags att köpa under dippen? Det får du reda på i den här snabbguiden, som också innehåller mycket annan användbar information, inklusive var du kan köpa EverGrow.

Eftersom EGC är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa EGC med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa EGC just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår Binance eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till SushiSwap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

EverGrow Coin är en deflationär token designad för att bli knappare med tiden. Alla innehavare av EGC kommer att tjäna en belöning på 8% från varje köp/säljtransaktion i BUSD.

3% från varje köp/säljtransaktion skickas till en återköpsplånbok, medan 2% överförs till likviditetspoolen för Pancakeswap för att skapa ett stabilt prisgolv.

EverGrows ekosystem består av en NFT-marknadsplats och utlåning, insatspooler, en prenumerationsplattform för innehåll och till och med ett Play-to-Earn-spel.

Det kan vara frestande att köpa under dippen i hopp om att EverGrow ska vända sina förluster, men det kanske inte händer. Om du bestämmer dig för att investera i det, spendera inte mer pengar än du har råd att förlora.

Wallet Investor förutspår att myntet kommer att förlora så mycket som 80% av sitt värde på ett år. Detta gör EverGrow till en dålig investering.

