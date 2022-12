Exklusivt: 5 altcoins att köpa 2023 för långsiktigt innehav

Altcoins ger konsekvent de största procentuella ökningarna av alla digitala tillgångsklasser. Tidiga blockkedjeprojekt har potential att locka miljontals användare över tid, och innovationsnivån i denna värld är ofta imponerande hög.

Med det sagt ser de senaste priserna ut som en utmärkt möjlighet att köpa några altcoins för alla som vill generera fin avkastning på lång sikt. Vi har därför sammanställt en lista med 5 altcoins som vi prognostiserar kommer att generera massiv avkastning fram till 2025.

#1 Metacade (MCADE) – Den största arkaden på blockkedjan

Översikt

Metacade är en helt ny GameFi-plattform som ser ut att ta fart. Teamet bygger en avancerad Play-to-Earn-plattform som kommer att bli den största digitala arkaden i Web3-världen. Metacade syftar till att koppla ihop GameFi-spelare med oändliga intjäningsmöjligheter, samt ge dem nya metoder för att generera kryptobelöningar, genom att dra fördel av några unika funktioner.

Plattformen syftar till att bli ett nav för blockkedjespel, eftersom användare belönas med MCADE tokens för att dela allt de vet om GameFi-världen. Genom att dela de senaste insikterna, metoderna och de bästa Play-to-Earn-titlarna kan medlemmar i Metacades community tjäna en inkomst som betalas i MCADE. Utöver detta kommer Metacade att visa den mest värdefulla GameFi-alfa direkt på plattformen, vilket ger alla blockkedjespelare ett smidigt sätt att komma åt den senaste informationen som är dem till nytta.

Innehavare av MCADE tokens kommer också att kunna rösta på vilka nya GameFi-projekt de helst skulle vilja spela i framtiden, vilket hjälper till att rikta finansiering till kreativa utvecklare i Metagrants-programmet. På så sätt får medlemmarna i communityn själva en chans att bidra till utvecklingen av några av de bästa kommande spelapplikationerna, helt nybyggda för plattformen.

Användare kan också genomföra staking av MCADE tokens för att få en passiv avkastning. Dessutom kommer de att kunna rösta i styrningsförslag när projektet når sina senare skeden och blir en decentraliserad autonom organisation ( DAO ).

Tokenomics

Totalt finns det 2 000 000 000 MCADE tokens. 70 % av detta utbud, vilket uppgår till 1 400 000 000 MCADE, släpps för MCADE:s pre-sale. Försäljningen är i det tidigaste stadiet av investeringar i krypto och har rönt stor uppmärksamhet från investerare i GameFi och bredare Web3 .

Varför köpa MCADE?

Metacade har ett mycket skickligt team som bygger en avancerad GameFi-plattform med en hel del unika funktionaliteter. Utöver att spelare kan få tillgång till ett brett utbud av olika Play-to-Earn-titlar, kan de också direkt påverka GameFi-industrins framtid genom att rösta i styrningsförslag. Makten finns även hos spelarna genom att de har mycket att säga till om när det kommer till att tillhandahålla finansiering till GameFi-start-ups i ett tidigt skede.

Projektet ser redan ut att vara populärt bland kryptoentusiaster, vilka särskilt kan uppskatta hur lovande det ser ut för framtiden. MCADE lanseras för bara $0,008 per token och ser ut att explodera från den nivån under pre-sale, när fler investerare blir inblandade. Det är värt att komma ihåg att dess pre-sale kommer före dess offentliga IDO. Detta kan innebära att priset rör sig rätt rejält uppåt från denna nuvarande nivå, just tack vare projektets stora långsiktiga potential.

MCADE:s prisprognos 2025: $0,11.

>>> Du kan delta i MCADE:s pre-sale här <<<

#2 XRP (XRP) – En global reserv för finansiella institutioner

Översikt

XRP är en kryptovaluta som skapades av Ripple Labs 2012. Den är inhemsk token för XRPL (XRP Ledger), det decentraliserade blockkedjenätverket som skapades av Ripple Labs. XRP-protokollet syftar till att ge ett snabbare och billigare sätt att skicka pengar globalt. Förutom att underlätta gränsöverskridande betalningar kan XRP användas av finansinstitut som reservvaluta.

XRP är en av de största kryptovalutorna efter börsvärde och nämns ofta i samma andetag som Bitcoin och Ethereum. Det är en av de ursprungliga kryptovalutorna, som lanserades 3 år efter Bitcoin och 3 år före Ethereum. Men XRP skiljer sig ganska mycket från dessa tillgångar, både när det gäller dess teknologi och dess användningsfall. Detta eftersom den är utformad för att tjäna centralbankssystemet genom att vara ett lågkostnadsalternativ till fiatvaluta.

Tokenomics

Det maximala totala utbudet av XRP tokens är 100 000 000 000. Det finns för närvarande drygt 50 000 000 000 tokens i omlopp, motsvarande ungefär 50 % av det totala utbudet. Det finns ett schema inbyggt i protokollet som styr att 1 000 000 000 XRP tokens per månad släpps, med start i december 2017.

Varför köpa XRP?

Eftersom kryptovaluta och blockkedjeteknik fortsätter att locka människor och institutioner över hela världen, har centralbanker tittat på att anta digitala valutor som ett sätt att underlätta gränsöverskridande betalningar. Dessa digitala valutor är kända som CBDCs, och det har pratats alltmer om att introducera dessa tokens till den globala ekonomin.

Det är allmänt trott att XRP kommer att spela en viktig roll för att underlätta denna övergång. Ett bevis som stöder denna uppfattning är att Ripple Labs redan har ingått partnerskap med några stora banker och finansiella institutioner, som Santander, The Bank of England och JP Morgan.

XRP har dock varit föremål för en långdragen rättegång med SEC för att avgöra om det är en kryptovaluta eller ett värdepapper. Detta förväntas dock sluta positivt för XRP. Den positiva prisaktiviteten för XRP hölls tillbaka något under tjurmarknaden 2021, just på grund av den pågående SEC-prövningen, men när detta avslutas finns knappt några gränser för XRP.

XRP:s prisprognos 2025: $4,42

#3 The Graph (GRT) – API:er för utvecklare

Översikt

The Graph är ett decentraliserat protokoll för att bygga applikationer (dApps) på Ethereums blockkedja. The Graph låter utvecklare få data från Ethereum med GraphQL, ett frågespråk för API . GRT The Graphs inhemska token, som används för att säkra nätverket och ge tillgång till API:er i databasen.

The Graph är ett användbart verktyg för blockkedjeutvecklare, eftersom det samlar in och sammanställer en bred uppsättning API:er som kan användas i grunden för decentraliserade applikationer på Ethereums nätverk. The Graph är en rent decentraliserad tjänst som är säkrad av Ethereums blockkedja, vilket innebär att ingen illvillig aktör kan ändra data som lagras på The Graph. Det är också öppen källkod, vilket säkerställer transparens.

Tokenomics

GRT har en total tillgång på 10 000 000 000 tokens, varav 69 % av denna summa är i omlopp för närvarande. Utgivningsschemat är inställt på att låsa upp de återstående tokens med jämna mellanrum under de kommande 10 åren.

Varför köpa BRT?

The Graph fyller en viktig funktion i Ethereums ekosystem. Eftersom Ethereum är öppen källkod och ger tillståndslös åtkomst till utvecklare, tillhandahåller det också verktyg med öppen källkod som gör det möjligt för vem som helst att fritt bygga med de officiella resurserna.

The Graph kan utöka denna funktionalitet och förse utvecklare med en omfattande verktygslåda som direkt kan hjälpa till att utöka Ethereums ekosystem. Med tiden, eftersom mer decentraliserade applikationer byggs och fler utvecklare använder The Graph, kan priset på BRT stiga avsevärt.

GRT:s prisprognos 2025: 1,14 $

#4 BNB (BNB) – Marknadens största CEX

Översikt

BNB är Binances officiella token, och som en repetition kan sägas att Binance är den största centraliserade börsen (CEX) i världen. BNB var från början en ERC-20-token byggd på Ethereums blockkedja, men har sedan migrerat till Binance Smart Chain, Binances inhemska blockkedja. Binance Smart Chain är en fork av Ethereum, och har samma funktionalitet som det ursprungliga Proof of Work-protokollet som Ethereum har innan sammanslagningen i september 2022.

BNB har ett antal användningsfall på Binance, såsom att det är ett sätt att betala avgifter, som användning till staking och som en beräkningsenhet för Binance-ekosystemet. BNB används också för att driva Pancake Swap, en decentraliserad börs (DEX) byggd på Binance Smart Chain.

Tokenomics

Det finns 200 000 000 BNB totalt, med knappt 160 000 000 i omlopp just. Detta antal kommer att fortsätta att minska eftersom tokens bränns på kvartalsbasis tills det totala utbudet når 100 000 000 BNB.

Varför köpa BNB?

BNB:s pris är nära knutet till framgången för Binance, och i takt med att börsen har vuxit i popularitet, har priset på BNB också ökat. Eftersom kryptovaluta fortsätter att expandera över hela världen, förväntas centraliserade börser som Binance spela en viktig roll. De tillhandahåller en användbar och lättillgänglig metod för att köpa och handla kryptovalutor.

BNB har också en token burning-mekanism som en del av sitt protokoll, där en procentandel av de totala avgifterna som betalas på nätverket tas ut, och motsvarande antal BNB-tokens tas bort från cirkulationen varje kvartal. Detta innebär att det totala utbudet av BNB minskar var tredje månad, vilket också innebär att varje BNB i omlopp blir mer värdefull över tid.

BNB:s prisprognos 2025: $2800

#5 Splinterlands (SPS) – Populär TCG

Översikt

Splinterlands är ett digitalt kortspel som använder blockkedjeteknik. Splinterlands plattform låter spelare att köpa, byta och kampera med digitala kort som har släppts som NFT:er. Spelet är väldigt populärt, och över 1 miljard olika strider har ägt rum mellan spelare i PvP -matcher.

Splinterlands använder Splintershards (SPS) som styrningstoken för plattformen. Spelare kan använda SPS för att rösta på olika förslag som direkt kan påverka plattformens framtid, inklusive nya funktioner och förvaltning av finanserna. Splinterlands har en andra inbyggd token som heter Dark Energy Crystals (DEC) som används för belöningar.

Tokenomics

Det finns 967 721 814 SPS tokens totalt, varav cirka 87 % av denna summa för närvarande är i omlopp.

Varför köpa SPS?

När Splinterlands plattform växer i popularitet förväntas efterfrågan på SPS att växa tillsammans med den. Splinterlands erbjuder ett avancerat kortspel som kan tjäna ett stort antal användare över hela världen med Play-to-Earn-funktionalitet.

Genom handel med digitala tillgångar på plattformens integrerade börs ger Splinterlands mer makt tillbaka till spelare och genererar likviditet för token-belöningar. Spelet är väldesignat och har redan sett en stor ökning av antalet användare sedan det lanserades i juli 2021.

SPS prisprognos 2025: $1,63

Slutsats: Metacade är en stor möjlighet trots björnmarknad

Priskrascher för altcoins kan helt klart vara brutala, det är ett som är säkert. Vi har sett flera nyckelprojekt kapitulera under de senaste månaderna, inklusive både FTX och Terra. Konsekvenserna av att dessa projekt har kollapsat har varit katastrofala för altcoins, och priserna har sjunkit på marknaden i stort.

Men, uppmärksamma investerare ser en enorm möjlighet framför sig. De 5 altcoins i den här listan har fina prisprognoser för 2025.

Projekt som förblir starka fundamentalt utgör mycket bra köpmöjligheter, inte minst till dessa låga priser. Dessa altcoins kommer med stor sannolikhet att generera rejäl avkastning även innan nästa tjurmarknad kommer.

Metacade ser ut att explodera under pre-sale, där dess inhemska token MCADE som lanseras för endast $0,008 per token. Även om denna token specifikt ser särskilt lovande ut, med en potentiellt rätt rejäl procentuell ökning över tid framför sig, ser alla tokens som listas här ut att ha en ljus framtid. Denna senaste nedgång ser mer ut som en rea än något annat, vilket innebär att långsiktiga investerare har mycket att se fram emot.

