Fantom håller på att samlas och TVL passerar $5,83 miljarder

Fantoms pris exploderade den senaste veckan då det totala värdet låst i nätverket passerade 5,83 miljarder dollar. Supportrar har förutspått en återhämtning av priset på Fantom från den senaste kraschen. Om du vill veta vad Fantom är och om du bör investera i det, leta inte längre än den här guiden.

Fantom är en riktad acyklisk graf- (DAG) smart kontraktsplattform som tillhandahåller decentraliserade finanstjänster (DeFi) till utvecklare med hjälp av sin egen skräddarsydda konsensusalgoritm. Tillsammans med sin in-house token FTM syftar Fantom till att lösa problem som är förknippade med smarta kontraktsplattformar, särskilt transaktionshastighet, som utvecklare säger att de har minskat till under två sekunder.

Fantom Foundation, som övervakar Fantoms produktutbud, skapades ursprungligen 2018, med lanseringen av OPERA, Fantoms huvudnät, som kom i december 2019. Fantom Foundation grundades av den sydkoreanske datavetaren Dr Ahn Byung Ik. För närvarande är plattformens VD Michael Kong.

Supportrar kan förutsäga tillväxt, men ta alla prisprognoser och investeringsråd med en nypa salt.

Enligt Wallet Investor förväntas en långsiktig höjning av priset på Fantom. De förutspår att 1 FTM kommer att handlas för $13,50 år 2026. En 5-årig investering skulle generera intäkter på 484%. Om du investerar $100 i Fantom nu kan det komma att nå $584 år 2026.

Love the #Fantom #FTM #FTMUSDT chart and how it has been allowed to breathe and how price action squeezes and rests at critical levels makes it a beautiful chart, that speaks to you. Definitely more to come for this gem. pic.twitter.com/YAjCaOplVE

— Z Bank (@ZBank786) December 27, 2021