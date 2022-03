Fantoms pris rasade efter en stor ombildning i utvecklarteamet, men dess förluster minskar, och det ser ut som att den kommer tillbaka på rätt spår. Det 40:e största myntet efter börsvärde har minskat med bara 5% idag.

Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa Fantom, är den här guiden för dig.

Binance har vuxit exponentiellt sedan det grundades 2017 och är nu en av, om inte den största kryptovaluta utbyten på marknaden.

Köp FTM med Binance idag!

Sedan 2018 har Nexo strävat efter att ha yrkesmässiga finansiella tjänster till världen av digitala tillgångar. Utnyttja det bästa av lagets års erfarenhet av Fintech Tillsammans med Power of Blockchain-tekniken, ger Nexo miljontals människor att utnyttja värdet bakom sina kryptotillgångar, forma ett nytt, bättre finansiellt system.

Köp FTM med Nexo idag!

Fantom är en riktad acyklisk graf (DAG) smart-kontraktsplattform som tillhandahåller decentraliserade finanstjänster (DeFi) till utvecklare med sin egen skräddarsydda konsensusalgoritm.

Tillsammans med sin in-house token FTM syftar Fantom till att lösa problem som är förknippade med smarta kontraktsplattformar, särskilt transaktionshastighet, som utvecklare säger att de har minskat till under två sekunder.

Fantom är en decentraliserad plattform med öppen källkod för DApps och digitala tillgångar som skapades som ett alternativ till Ethereum.

Den syftar till att övervinna begränsningarna hos tidigare generationers blockkedjor och balansera tre komponenter: skalbarhet, säkerhet och decentralisering.

Projektet erbjuder en uppsättning verktyg för att förenkla processen att integrera befintliga DApps, såväl som ett detaljerat insatsbelöningssystem och inbyggda DeFi-instrument.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta, bör du aldrig ta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

DigitalCoin förutspår att Fantom kommer att handlas för ett genomsnitt på $1,68 i år och $1,82 år 2023. Det kommer att växa till $2,43 år 2025 och till $5,82 år 2030.

Trots Fantoms svaga prestanda är Price Prediction också hausse. De förutspår i genomsnitt $1,81 år 2022, $2,61 år 2023 och $5,30 år 2025. År 2030 kommer det att ha gått upp till $32.

$FTM has been performing very poorly since the beginning of the year.

A weekly close above the red trendline is needed to have a bullish bias.

It seems likely it goes to $1 where it should find support.#Fantom #FTM #FTMUSDT #cryptosignals pic.twitter.com/IwGeOVinlC

— Crypto Koryo (@CryptoKoryo) March 11, 2022