Det aktuella Floki Inu-priset idag är $0,000044 med en 24-timmars handelsvolym på $12,3 miljoner. Floki Inu har ökat med 19,40% under de senaste 24 timmarna efter nyheterna om en notering på kryptobörsen HUOBI. Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa Floki Inu, är den här guiden för dig.

Eftersom FLOKI är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa FLOKI med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa FLOKI just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår Binance eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till SushiSwap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Floki Inu är ett mememynt med hundtema som kallar sig en rörelse, uppkallad efter Elon Musks Shiba Inu. Musk är ett framstående fan av Dogecoin, även om han offentligt förnekade att han äger någon SHIB.

Floki Inu säger sig arbeta med tre flaggskeppsprojekt: en NFT-spelmetavers som heter Valhalla, en NFT- och handelsplats som heter FlokiPlaces, och Floki Inuversity, en innehålls- och utbildningsplattform.

Floki Inu vill skilja sig från andra mememynt genom att kombinera memes med nytta. Teamets långsiktiga vision är att skapa ett autonomt och decentraliserat ekosystem, inklusive strategiska partnerskap.

Ekosystemet syftar till att bygga nytta på token och utveckla användningsfall för varumärket Floki Inu genom NFT:er, spel och decentraliserade ekonomifunktioner.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta, bör du aldrig ta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

DigitalCoinPrice är hausse på Floki Inu och förutspår att den kommer att nå $0,00008 år 2023 och $0,00009 år 2024. Price Prediction förutspår också ett pris på $0,00008 år 2023, men det är minimum.

Floki Inu kan gå upp till så mycket som $0,0001 nästa år enligt deras åsikt. År 2024 kommer 1 FLOKI att handlas mellan $0,00013 och $0,00014.

