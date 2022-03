Flux når $800 miljoner i TVS: Bästa ställena att köpa Flux

Efter att ha nått ett TVS (Total Value Secured) på $800 miljoner, blev tokenen för Flux-nätverket och ekosystemet paraboliskt.

Den har genererat en handelsvolym på $46,7 miljoner och lagt till 14% till sitt värde under de senaste 24 timmarna. I skrivande stund handlades den för $1,88.

Den här korta guiden har allt du behöver veta om Flux-myntet, inklusive om du borde köpa den. Här är var du kan köpa Flux om du väljer att göra det.

Eftersom FLUX är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa FLUX med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa FLUX just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår eToro eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Flux Ecosystem erbjuder en decentraliserad, interoperabel utvecklingsmiljö. Det är en fullt fungerande svit av blockkedja-as-a-service-lösningar och decentraliserade datortjänster.

De beskriver sig själva som den nya generationen av skalbar decentraliserad molninfrastruktur. Det gör det möjligt att utveckla, köra och hantera applikationer på flera servrar samtidigt. Flux är redo att omfamna framtiden för dApps, Web 3.0, etc.

Flux är ett inbyggt GPU-utvinnbart POW-mynt (Proof of Work) som ger incitament för hårdvaruvärdar, DAO-styrning på kedjan och dålig aktörsreducering via insatskrav för att köra hårdvara.

Flux kan vara en lukrativ investering, men ta dig tid att läsa åtminstone flera prisprognoser från ledande analytiker och göra marknadsundersökningar innan du gör ett åtagande. Ta alla investeringsråd med en nypa salt.

Up to Brain förutspår att Flux kommer att nå $2,89 i slutet av 2023. Följande år kommer det att öka till $3,53. 2025 tror analytikern att den kommer att nå en rekordnivå på 4,4 dollar.

