Framework Ventures tillkännager $400M för att utöka blockkedje-spel

Framework Ventures, baserat i San Francisco, tillkännagav sin $400 miljoners-fond som kommer att hjälpa de att etablera och växa sin närvaro inom blockkedje-spelvärlden.

Dess medgrundare, Vance Spencer och Michael Anderson träffade Frank Chaparro, värd för The Scoop-utgåvan för att diskutera deras nya fondinvesteringsuppsats. Diskussionsämnet var hur blockkedje-spel ”kommer till punkten för massmarknadens tilltalande.”

