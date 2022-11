FTX insolvent – vad händer härnäst för krypto?

Jag publicerade en analys för tre veckor sedan som beskrev att jag fruktade att Bitcoin var en dålig nyhetshändelse från ett fall ner mot $15 000.

Och fan, fick vi den händelsen.

Nu förutsade jag inte riktigt detta. Mitt inlägg hänvisade inte till något som hade med FTX att göra. Inte nog med det, utan jag har varit lyrisk tidigare om Bankman-Frieds skarpsinne. Jag misstolkade hans karaktär massivt, och jag hade väldigt fel.

I en granskning av FTX:s solvens som publicerades på måndagsmorgonen, trodde jag fortfarande att det var högst osannolikt att FTX var på obestånd.

Jag har också skrivit många gånger och upprepat samma gamla ordspråk: att spela med Bitcoin på kort sikt är som att snurra på ett roulettehjul.

Men när vi hängde runt $20 000 och gick in i en vinter översvämmad av olycksbådande variabler som en energikris, hög inflation, ett otäckt geopolitiskt klimat och politisk omvälvning i USA, Storbritannien och i många nationer över hela Europa, var risken extremt hög.

Och sedan en främmande variabel – FTX imploderande. Och med de underbara orden från Black Eyed Peas, ”it’s going down now and not a tad bit later”.

Är det dags att köpa dippen?

Jag gillar inte den här frågan av två anledningar.

Den första är att, som en slumpmässig pojke på Internet, hur ska jag veta det? Som jag sa för några meningar sedan, att satsa kortsiktigt på Bitcoin är som att snurra på ett roulettehjul. Min åsikt om huruvida jag är sugen på röd eller svart skulle vara lika giltig för vad jag tycker om Bitcoins kortsiktiga agerande.

Det andra skälet är att denna fråga nästan är en muskelminnesreaktion på att kryptopriserna faller. Född ur kulturen i rymden, antar jag. Centralt för det är människor som pekar på tidigare cykler och hänvisar till hur Bitcoin alltid har återvänt. Men de misslyckas med att inse något.

Bitcoin lanserades i januari 2009, till en av de längsta och mest explosiva tjuren i historien. Från och med i år är det inte längre fallet. De fria pengarna har stängts av – sedan höjer Federal Reserve räntorna till historiskt snabba priser, med inflation på nivåer som inte setts sedan 70-talet.

Detta är första gången som Bitcoin någonsin har upplevt en bredare ekonomimarknad. Och av den anledningen är alla satsningar avstängda. Och det handlas nu på lägre nivåer än för fem år sedan i december 2017.

Det finns inget som heter att köpa dippen och skratta dig till banken. En blick på diagrammet ovan kommer att visa hur många fall det har varit i år. Det här är svårt. Handel är svårt. Krypto är ett flyktigt spel. För varje skärmdump av 100X vinster du ser på Twitter finns det 100 fler människor som förlorat allt.

Ta inte blicken från den breda ekonomin

FTX imploderande är vild. Och det är otroligt baisse för kryptoekonomin i stort. Räkna med att en viss spridning kommer att sprida sig ur detta, eftersom vi ännu inte vet vem som exponerades för vem – men FTX, som en så stor aktör i branschen, kommer utan tvekan att dra med sig några kroppar.

Men ta inte blicken från den större trenden. Krypto följer aktiemarknaden. Blue chip-tillgångar som Bitcoin och Ethereum är svansen på hunden, med hunden som aktiemarknaden. Och den aktiemarknaden pendlar fram och tillbaka över inflationsmätningar och Federal Reserves syn på räntor.

Jag skrev förra månaden om hur denna korrelation mellan aktier och Bitcoin är så hög som den någonsin har varit. Den ökade markant i april 2022, precis när vi gick över till denna högräntemiljö.

På kort sikt måste detta FTX-avsnitt spelas upp. Smittan kommer att skvalpa, nyheter kommer att komma, överraskningar kommer ut. Och sedan efter det är det tillbaka till att titta på aktiemarknaden. Om det inte redan var klart – kryptomarknaderna är skoningslösa. Glöm inte det och var håll dig säker.