GameFi-industrin är redo att explodera 2023: Här är de 12 bästa GameFi-kryptovalutorna att investera i nu

2023 kan bli året då GameFi verkligen börjar ta fart. Fler och fler spännande GameFi-projekt tar sig in på området i takt med att den traditionella spelindustrin ser ut att förändras för alltid.

De bästa GameFi-projekten ger integrerade ekonomiska belöningar till spelare över en mängd olika genrer. För alla som vill investera i blockkedjespel på lång sikt kan vi säga välkommen – här är 12 av de allra bästa projekten som sektorn har att erbjuda:

Metacade (MCADE)

Stepn (GMT)

Illuvium (ILV)

ApeCoin (APE)

Decentraland (MANA)

Axie Infinity (AXS)

Yield Guild Games (YGG

The Sandbox (SAND)

My Neighbour Alice (ALICE)

Game of Silks (SILKS)

Splinterlands (SPS)

STEPN (GMT)

AltSignals (ASI)

1. Metacade (MCADE)

Vad är MCADE?

Metacade kommer att innehålla det bredaste urvalet av blockkedjespel i Web3. Det stämmer – det nya GameFi-projektet kommer att erbjuda en imponerande mängd P2E-spel. Till skillnad från traditionella onlinespel låter Metacade dessutom vem som helst tjäna pengar i spelet belöningar samtidigt som de har roligt och tävlar online.

Det finns alltså ett brett utbud av titlar tillgängliga i denna metaverse-arkad, som erbjuder något för alla spelare – oavsett om man föredrar att spela för skojs skull eller i tävlingssyfte. Du förstår alltså att det kommer att bli en omfattande GameFi-upplevelse. Genom att erbjuda avancerade incitamentsstrukturer och visa de senaste trenderna inom blockkedjespel, syftar projektet till att bli ett centralt nav för Web3-användare.

Metacades Create2Earn-funktion kommer att belöna innehållsskapare med MCADE-tokens för deras bidrag till communityn. Detta kan inkludera att publicera spelrecensioner, dela alfa och interagera med andra medlemmars inlägg.

Utöver detta kommer Metacade att annonsera ut lediga jobb hos några av Web3:s hetaste start-ups. Detta tillåter kryptoentusiaster att kickstarta en karriär inom Web3, eftersom Metacades Work2Earn-funktion är utformad just för att utöka arbetsstyrkan på blockkedjan. Detta kan mycket hjälpa till att öka den övergripande innovationsnivån i sektorn över tid.

Metacades Metagrant-program är också speciellt utformat för att hjälpa till att driva GameFi framåt. Communityn kan då rösta för att avgöra vilka nya blockkedjespel som är bäst, varefter spelförslaget och utvecklarteamet bakom belönas med finansiering från Metacades kassa. Detta hjälper till att säkerställa att de bästa GameFi-projekten kan utvecklas och nå marknaden.

Varför bör man överväga att köpa MCADE?

MCADE:s pre-sale är nu på slutspurten. Denna pre-sale har varit omåttligt populär. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Projektet har nämligen samlat in hela $12.9m på bara 17 veckor sedan dess början.

MCADE:s framgångsrika pre-sale är alltså ett bevis på allt det värde det erbjuder sina användare. Blockkedjespelare över hela världen kan här få tillgång till en bred plattform som erbjuder generösa kryptovalutabelöningar. Dessutom är det värt att nämna att medan många spelplattformar bara erbjuder vanligtvis ett spelalternativ, erbjuder Metacade många.

För närvarande är priset på MCADE bara $0.02 och det är alltså i slutskedet av sin pre-sale innan myntet ska noteras på börser. Experter förutspår grymma vinster för dess investerare, eftersom plattformens unika erbjudande inom Web3 absolut kan leda till att det blir ett av de bästa GameFi-projekten.

2. AltSignals (ASI)

Vad är ASI?

AltSignals är, även om det inte strikt är ett GameFi-projekt, en av de hetaste investeringarna på kryptomarknaden just nu. Projektet inkluderar kryptoinkomster på samma sätt som andra GameFi-plattformar, men kärnan i AltSignals är unik.

I första hand är AltSignals en handelscommunity online som delar lönsamma köp- och säljsignaler med sina medlemmar. Plattformen släppte en algoritmisk handelsindikator vid namn AltAlgo™ , som genomgående har haft 90 % framgång. Nu är ASI-myntet framtaget för att ge fler fördelar till communityn och driva en ny AI-driven funktion för framgångsrik trading.

Nya ActualizeAI drivs nämligen av artificiell intelligens för att leverera mycket exakta handelssignaler. Verktyget är för närvarande under utveckling och är speciellt utformad för att förbättra AltAlgo™, som redan har en riktigt imponerande leverans.

AltSignals nya AI-funktion kombinerar maskininlärningsalgoritmer med naturlig språkbehandling (NLP). Detta gör att ActualizeAI kan analysera stora och komplexa datauppsättningar omedelbart innan de ger en korrekt köp- eller säljsignal till kryptohandlare.

Varför kan man överväga att köpa ASI?

ASI ger alla innehavare tillgång till ActualizeAI och AI Members Club. AI Members Club ger en rad fördelar till innehavare, inklusive styrningsrättigheter, betatestningsmöjligheter och chansen att tjäna digitala tillgångar på olika sätt.

ASI:s pre-sale har precis lanserats. Eftersom denna token är en av dem som ligger i spetsen för AI-revolutionen inom blockkedjan, kan den bli extremt värdefull över tid. ASI:s pre-sale kan vara det perfekta tillfället att köpa in sig på projektet, eftersom dess tokens pris sannolikt inte kommer att återvända till dessa låga nivåer igen.

3. Illuvium (ILV)

Vad är ILV?

Illuvium, eller ILV, är ett blockkedjespel byggt på Ethereums plattform. Det är en fantasivärld som utspelar sig i en stor öppen värld som låter spelare fritt utforska det imponerande virtuella landskapet. Illuvium kombinerar fotorealistisk grafik med en djupgående plotline för att hålla spelarna engagerade, vilket gör det till ett av de mest populära GameFi-spelen som finns.

Spelare kan samla sällsynta varelser som kallas Illuvials, samt slåss och handla med dem i Illuvial-arenan för att tjäna kryptovalutabelöningar. Genom att bilda samarbeten kan spelare spela direkt med och mot andra blockkedjespelare, vilket lägger till ett kooperativt element till spelet.

Illuvium tillåter också spelare att handla samlarobjekt som NFT:er, såsom IlluviCrafts och IlluviShares. Tillägget av blockkedjeteknik säkerställer att allt spelande är transparent och säkert. Detta gör det möjligt för spelare få belöningar direkt om de vinner, och dessa belöningar har givetvis inneboende ekonomiska värden.

Varför bör man överväga att köpa ILV?

Illuvium har beskrivits som ett äkta AAA-spel på blockkedjan tack vare sin avancerade grafik och stora öppna världskarta. Fantasy-spelare kan njuta av en enorm öppen värld fylld med nya upplevelser samtidigt som de får fördelarna med blockkedja genom spelarägande över spelobjekt och kryptobelöningar.

Som ett av de bästa GameFi-projekten som har släppts de senaste åren, har framstegen som Illuvium-teamet gjort varit snabba och imponerande. ILV:s pris klättrade till en rekordnivå på nästan $2 000 under tjurmarknaden 2021, men befinner sig nu under $100. Detta kan vara ett bra, förmånligt pris för nya investerare som vill ta del av en marknadens mest lovande GameFi-krypton 2023.

Det finns bara 2.2 miljoner ILV-tokens i omlopp, så det är det en av de GameFi-kryptovalutorna i Web3 med minst utbud. När efterfrågan på Illuvium växer kan investerare vara mer eller mindre säkra på att ILV, spelets valuta, kommer att återta mycket av sitt tidigare värde eftersom det siktar på att överskrida $1 000-nivån.

4. ApeCoin (APE)

Vad är APE?

ApeCoin (APE) är en nysläppt token som representerar APE Foundation. Även om det inte är strikt ett GameFi-projekt, syftar ApeCoin till att inleda en ny era för internet genom att uppmuntra utvecklingen av metaverse-baserade communities. Detta har lett till att APE Foundation stödjer flera av de främsta spelfinansieringsprojekten, inklusive Otherside.

Otherside är en stor öppen värld-metaverse som allmänt anses vara ett av de bästa GameFi-projekten som utvecklas för närvarande. Spelet är en VR-värld fylld med spännande uppdrag och fantastiska landskap. Där kan spelare tjäna kryptobelöningar i takt med att de gör framsteg i spelet.

APE Foundation, inspirerad av Yuga Labs Bored Ape Yacht Clubs (BAYC) NFT-kollektion, är den decentraliserade autonoma organisationen ( DAO ) som hjälper till att styra utvecklingen av Otherside och andra projekt inom APE:s ekosystem. APE Foundation kan på flera sätt sägas vara en viktig drivkraft för GameFi:s utveckling i stort.

Varför bör man överväga att köpa APE?

APE är en av Web3:s mest populära styrningskrypton. Alla innehavare får rösträtt i ApeCoins DAO, som avgör hur APE Foundation agerar. Med tanke på teamets tidigare framgångar, har många stor tilltro till APE:s framtida prisutveckling.

APE förväntas stiga avsevärt i värde i samband med lanseringen av Otherside, ett efterlängtat GameFi-projekt. Bidragen från APE Foundation kan revolutionera den traditionella spelindustrin över tid, eftersom det som de tillför till blockkedjespelandet i stort kan förnya hur människor utforskar virtuella världar.

För närvarande är APE-token värderad till $5. Myntet lanserades 2022 och har stor potential för framtida avkastning. Den är ju fortfarande väldigt ny och har inte varit med om en tjurmarknad än. Som ett resultat kan APE-token vara ett bra alternativ för alla som vill investera i framtiden för metaverse-baserat spel.

5. Decentraland (MANA)

Vad är MANA?

Decentraland (MANA) är en virtuell värld på Ethereums blockkedja. Här görs det möjligt för användare att skapa, uppleva och tjäna pengar på innehåll och applikationer i en virtuell miljö. Detta unika erbjudande är en viktig anledning till att Decentraland har blivit ett av de ledande GameFi-projekten i Web3. Vem som helst kan helt bygga helt anpassningsbara skapelser ovanpå köpt mark.

Decentraland utnyttjar NFT:er för spel för att ge äganderättigheter över spelets tillgångar, inklusive markskiften och andra föremål såsom byggnader, konstverk, kläder och tillbehör skapade av Decentralands användare.

MANA är Decentralands egen krypto, som kan användas för transaktioner inom dess metaverse eller omvandlas till tillgångar. Till skillnad från traditionella videospel tillåter Decentraland vem som helst att köpa, sälja och byta hela kartsektioner. Detta ger spelare mer makt när det kommer till att bygga världar än någonsin tidigare.

Varför bör man överväga att köpa MANA?

MANA är ett av de bästa GameFi-projekten på grund av dess unika erbjudande, som kan utökas till att omfatta ytterligare tjänster över tid. Decentralands plattform har många olika GameFi-projekt och skräddarsydda upplevelser inkluderade, inklusive spel i Las Vegas-stil och självförsvarskurser med belöningspotential.

Decentraland har potential att växa över tid då den webbläsarbaserade plattformen helt drivs av sina användare. Vem som helst kan nämligen köpa mark i Decentraland med hjälp av MANA-tokens, vilket ger MANA som krypto en stor medfödd användbarhet. Det är stor sannolikhet att MANA kommer att uppleva ständigt ökande efterfrågan, och potentiellt ökat pris.

För närvarande är MANA prissatt till $0.60. Detta efter att ha fallit 90 % från sin rekordnivå. Den möter starkt motstånd när den försöker återta denna tidigare prisnivå, men många experter tror att den kommer att nå nya toppar snart. Detta gör det till en av marknadens bästa GameFi-krypton att köpa just nu.

6. Axie Infinity (AXS)

Vad är AXS?

Axie Infinity (AXS) är ett blockkedjebaserat samlarspel där spelare kan köpa, föda upp och slåss mot fantasivarelser som kallas Axies i en virtuell miljö. Axar har unika egenskaper som kan låsas upp genom att utföra olika uppgifter och utmaningar.

När spelare spelar Axie Infinity kan de maximera sin Axies skills genom att samla in och handla ytterligare NFT:er. Detta kan ge spelare ett försprång i kamperna och hjälpa dem att tjäna in spelbelöningar i form av AXS-tokens.

Förutom att AXS kan användas för att belöna spelare för deras framsteg, fungerar AXS som huvudvalutan för transaktioner på Axie Infinitys marknadsplats. AXS gör det enklare för användare att samla och byta sällsynta Axies. Detta är ett bra användningsfall, eftersom många användare försöker bygga den bästa samlingen av Axies – en som kan slå alla konkurrenter.

Varför bör man överväga att köpa AXS?

Axie Infinity blev den mest använda GameFi-plattformen i Web3 under tjurmarknaden 2021. Den locka nästan 2 miljoner dagliga aktiva användare, vilket är ett bevis på att det är ett av de bästa GameFi-projekten när det gäller hur populärt det är att spela.

Men AXS pris drabbades nyligen negativt av att Ronin Bridge, ett unikt GameFi-protokoll byggt specifikt för att stödja spelet, hackades. Det var den största hackerattacken i Web3:s historia, eftersom över $600 miljoner i användarmedel gick förlorade. Efter att ha varit värd $160 per token, är 1 AXS nu bara värd $10.

Axie Infinity-teamet har redan förbättrat säkerhetsprotokollet för plattformen, och spelet fortsätter att locka en betydande spelarbas. Många investerare har pekat på anledningarna till att AXS kommer att återhämta sig med tiden, och en hel del talar för att prisnivån på $10 är ett bra pris att köpa in sig på för potentiellt långsiktig avkastning.

7. Yield Guild Games (YGG)

Vad är YGG?

Yield Guild Games (YGG) stöder blockkedjebaserade spel genom att fokusera på att sammanföra spelare och kryptoekonomi. Som DAO är projektets primära mål att samla NFT:er som kan användas i spel. Detta i syfte att optimera dem och låta ägarna göra en vinst på dem.

YGG:s köper en rad speltillgångar, oavsett om det är virtuell mark eller sällsynta samlarobjekt och mycket mer. Projektet hyr sedan ut dessa tillgångar till spelare, som byter ut det relevanta GameFi-projektets egen token för att använda tillgången.

Kärnidén bakom Yield Guild Games är att profitera på faktumet att speltillgångarnas värden ökar över tid. De menar att detta sammanfaller med att de bästa GameFi-projekten kommer att bli allt populärare med tiden. Ökad värdeökning för YGG drivs även av tillgångarnas unicitet och ökad efterfrågan. Yield Guild Games äger en enorm samling NFT:er över olika GameFi-plattformar, så grunderna finns där.

Varför bör man överväga att köpa YGG?

YGG:s pris nådde en topp på $10 under tjurmarknaden 2021 och har sedan dess fallit till $0.30. Detta beror till stor del på de allmänt tuffa marknadsförhållandena för krypto, inklusive NFT:er.

Yield Guild Games prisnedgång är alltså en direkt biprodukt av björnmarknaden, eftersom värdet på spels tillgångar påverkar YGG:s DAO och dess styrningstoken. YGG:s DAO håller dock entusiastiskt fast vid idén om att spel-NFT:ers värden kommer att öka över tid. Befintliga och sällsynta NFT:er kommer, enligt vissa, med stor sannolikhet att öka från de låga prisnivåerna man ser under början av 2023.

Yield Guild Games förväntas alltså stiga från $0.30, vilket gör det till ett av de bästa GameFi-projekten att köpa nu. YGG påverkas direkt av hela blockkedjespelsektorns framgångar, och med tanke på blockkedjespelandets lovande framtid blir även YGG en intressant investeringsmöjlighet.

8. The Sandbox (SAND)

Vad är SAND?

The Sandbox metaverse gör det möjligt för människor att mötas i metaverse, där de kan skapa, äga och tjäna pengar på sina egna videospelsupplevelser. Plattformen integrerar blockkedjeteknik, 3D-speltillgångar och kryptobelöningar för oöverträffad användarkontroll och ägande av innehåll.

Plattformens egen ERC-20-krypto SAND låter The Sandbox spelare skapa, köpa, byta och tjäna pengar på skräddarsytt spelande. Detta kan inkludera samlarföremål, världsbyggande föremål och till och med fullständiga spel med anpassningsbara regeluppsättningar. SAND:s ekosystem understryker ägandekontroll inom digitalt spel, vilket gör att kreatörer kan få belöningar när de delar sina spelidéer med andra.

The Sandbox uppmuntrar en rättvis miljö som främjar den fria marknadsplatsen med skapelser. The Sandbox ekosystem inkluderar nämligen självt en integrerad NFT-marknad där spelutvecklare kan sälja sina skapelser. SAND är plattformens transaktionsmedel, som även minimerat utvecklarnas avgifter och kan användas för att belöna användare för deras kreativitet.

Varför bör man överväga att köpa SAND?

Genom att prioritera användargenererat innehåll (UGC) i spelets grund har The Sandbox blivit ett av de bästa GameFi-projekten i Web3. SAND är för närvarande den mest värdefulla GameFi-krypton efter börsvärde, vilket visar spelformens popularitet och unicitet.

Många har beskrivit The Sandbox som ett spel som liknar Minecraft, med tillägget att The Sandbox har integrerade ekonomiska fördelar. Eftersom Minecraft har global dragningskraft kan investerare också vara mer eller mindre säkra på att The Sandbox skulle kunna vara lika efterfrågat i framtiden.

För närvarande är 1 SAND värd $0.70. Som en av marknadens bästa GameFi-tokens förväntas myntet återta sin rekordnivå på $7.50 under de kommande åren. Som ett resultat kan prisnivån på $0.70 vara det perfekta tillfället att köpa in sig – det är något av en rea och kan göra dig redo för fina framtida vinster.

9. My Neighbour Alice (ALICE)

Vad är ALICE?

My Neighbor Alice (ALICE) är en ny typ av plattform för blockkedjespel som tillåter användare att samarbeta och skapa sina egna virtuella världar. Spelare kan designa avatarer, anpassa egenskaper och andra tillgångar, allt med hjälp av NFT:er.

ALICE har en unik ekonomi som drivs av ALICE-token, vilken möjliggör för att användare kan byta föremål eller samarbeta i samarbetsprojekt. My Neighbor Alice använder en innovativ kombination av blockkedjeteknik, digital tillgångsförvaltning och smarta kontrakt för att möjliggöra hela den unika spelupplevelsen för sina användare.

Denna unika plattform är öppen för spelare på alla nivåer för oändliga äventyr på blockkedjan. Det är designat för att tilltala både traditionella spelmarknader och blockkedjespelmarknader. Detta eftersom spelet på sätt och vis tar en populär genre och gör om den lite, då spelets tillgångar kan handlas och ekonomiska belöningar kan tjänas in.

Varför kan man överväga att köpa ALICE?

My Neighbor Alice blev snabbt ett av de bästa GameFi-projekten efter snabb tillväxt när det först lanserades 2021. Spelet är fortfarande relativt nytt, men det har redan lockat en betydande användarbas.

GameFi-projektet har inspirerats av Animal Crossing, som miljontals människor världen över har spelat. ALICE skulle kunna konkurrera med sin motsvarighet över tid, eftersom spelet kombinerar de bästa spelelementen med ytterligare blockkedjebaserade fördelar.

ALICE är för närvarande prissatt till bara $1.84 efter att ha fallit över 90 % från sin rekordnivå. Detta ger myntet stor uppåtpotential. Det kan helt enkelt växa avsevärt från nuvarande prisnivå, i takt med att spelet utvecklas och lockar fler användare.

10. Game of Silks (SILK)

Vad är SILK?

Game of Silks är ett NFT-samlarspel relaterat till hästkapplöpningar i den verkliga världen. Spelare kan köpa NFT:er som representerar fysiska hästar och egna aktier i stall för att vara med att bidra till att föda upp nya fullblod.

Spelet är en digitaliserad version av verklig hästuppfödning, där ett antal aspekter spelar in kring en viss hästs förmåga att vinna lopp. Spelare som köper hästar som NFT:er får uppdateringar i realtid om deras status. Man ska dock vara medveten om att många fullblodshästar aldrig blir redo för lopp, och ännu färre vinner.

Det finns fortfarande olika sätt på vilka användare kan tjäna genom SILK. Man kan exempelvis använda hästen för avel, om det inte är en häst som vinner massa lopp. Köper man en häst som NFT som kan användas för avel kan man tjäna NFT-poäng och token-belöningar i enlighet med detta. Allt som allt är Game of Silks ett innovativt användningsfall för blockkedjespel, eftersom spelare kan tjäna kryptobelöningar som är beroende av hur bra hästar presterar i den verkliga världen.

Varför bör man överväga att köpa SILK?

SILK är en ny token som kommer att tilltala alla som vill äga sin egen kapplöpningshäst. En viktig del av spelet är att användare kan köpa hästar som föl och se dem växa till att bli mästare på några av världens största evenemang.

Om en spelare köper en framgångsrik häst kan belöningarna vara stora, precis som i den verkliga världen. Genom att slå samman den digitala och fysiska världen är Game of Silk ett unikt och innovativt användningsfall för blockkedjespel som kan revolutionera hästkapplöpningen över tid.

11. Splinterlands (SPS)

Vad är SPS?

Splinterlands är ett NFT-kortspel för samlarobjekt som låter spelare bygga en samling kort innan de slåss mot andra spelare online. Spelet är inspirerat av äldre samlarkortspel som Yu-Gi-Oh! och Magic The Gathering, som har varit en drivande faktor bakom dess tidiga framgångar inom blockkedjeområdet.

Spelet kombinerar aspekter av traditionellt icke-blockkedjespel och blandar dem med fördelarna med kryptovaluta. Användare kan automatiska tjäna ekonomiska belöningar med SPS-token. Detta visar hur blockkedjan ger en revolutionerande ny spelupplevelse för en klassisk spelgenre.

Splinterlands primära vision är att skapa ett underhållande och meningsfullt spel som främjar utbildning kring blockkedjeteknik. GameFi-plattformen använder NFT:er som kan köpas och säljas på Splinterlands marknadsplats, vilket gör att alla kan tjäna pengar samtidigt som de maximerar sina chanser att vinna i kamper.

Varför köpa SPS?

Splinterlands är ett av de snabbast växande blockkedjespelen. Det är byggt på en konsumentvänlig blockkedja som kan skalas globalt, och plattformen har vuxit till att bli en av de mest populära titlarna i GameFi-ekosystemet på kort tid.

Efter att ha lanserat SPS-token 2021 har Splinterlands utökat sitt blockkedjeerbjudande. Det befäste nyligen sin position som ett av de bästa GameFi-projekten i Web3, och överträffade den stora milstolpen med totalt 2 miljarder spelomgångar.

Som en relativt ny token och ett mycket framgångsrikt blockkedjespelprojekt har Splinterlands betydande uppåtpotential. Det nuvarande priset är bara $0.03, vilket kan vara en bra startpunkt för alla som vill köpa ett bra GameFi-projekt i dess tidiga skeden.

12. STEPN (GMT)

Vad är GMT?

STEPN är ett innovativt så kallat “move-to-earn”-ekosystem, vilket hänvisar till något som på svenska kan sägas ungefär “rör dig och tjäna”. Det är nämligen så att användare kan tjäna belöningar för att, mer eller mindre bokstavligen, slutföra steg på StepN:s plattformen. StepNs innovativa belöningssystem kräver inga pengar från sina användare utan det enda man behöver göra är att röra på sig lite för att klara av varje steg.

STEPN:s revolutionerande incitamentmodell drog till sig stort intresse när STEPN-tokenet lanserades första gången 2022. Plattformen belönar sina användare ekonomiskt för något de i någon utsträckning gör varje dag – rör på sig.

Man kan säga att med STEPN uppmuntras användare att röra på sig, samtidigt som de kan tjäna på det. StepN håller snabbt på att bli branschledare och förändrar blockkedjespelandet Play-to-Earn-modell genom att införliva nya sociala användningsfall.

Varför bör man överväga att köpa GMT?

GMT är bara ett år gammalt, men projektet har redan gjort ett betydande avtryck i Web3. STEPN:s plattform är en unik och innovativ modifiering av populära blockkedjespels mekanik, vilket kan leda till att det blir ett av de bästa GameFi-projekten i kryptovärlden.

Efter att ha nått sin rekordnivå på $4 under kryptovintern 2022, värderas STEPN nu till endast $0.40. Experter förutspår över 10x vinster för den nya krypton när den återtar sin tidigare höga och utvecklas som tänkt prismässigt under de kommande åren.

Är GameFi-kryptovalutor en bra investering?

De bästa GameFi-projekten revolutionerar traditionellt spelande genom expansiva virtuella världar, tillgångar i spelet över vilka man har äganderätt och integrerade ekonomiska belöningar. Dessa fördelar för användarna förväntas generera ännu mer efterfrågan över tid, vilket gör GameFi-kryptovalutor till en utmärkt investeringsmöjlighet.

Vilken är den bästa kryptovalutan att köpa nu?

Ett av de mest spännande projekten inom GameFi-området just nu är Metacade . Projektets pre-sale lanserades nyligen och väckte stor uppmärksamhet, tack vare dess unika funktioner.

Metacade skulle kunna stödja många användare över tid genom att kombinera traditionella spelelement med blockkedjebaserade funktioner. Plattformen erbjuder den största samlingen av P2E-spel på blockkedjan, där varje titel erbjuder spelarna automatiska ekonomiska belöningar.

Vanliga frågor om krypto

Hur ser framtiden för GameFi ut?

GameFi är en bred term som används för att beskriva alla blockkedjeprojekt som kombinerar spel med ekonomi. Tokenisering, och blockkedjans distribuerade huvudbok, möjliggör automatiska ekonomiska belöningar samtidigt som man slutför uppgifter och går vidare genom spelnivåer, tack vare mångsidigheten hos smarta kontrakt.

GameFi anses allmänt vara en revolutionerande ny utveckling för den bredare spelindustrin. Att kombinera uppslukande metaverse-världar och integrerade ekonomiska belöningar kan vara avgörande för att GameFi ska få den ljusa framtid som man förutspår.

Kan man satsa GameFi-tokens?

Många GameFi-plattformar tillåter användare att satsa tokens direkt. Detta låter spelare generera passiv inkomst som en belöning för att de tillhandahåller likviditet och hjälper till att säkra plattformen.

Hur tjänar GameFi-projekt pengar?

Många spelplattformar är gratis att spela, så integrering av NFT:er hjälper till att generera likviditet. Däremot kan projekt tjäna intäkter på många sätt, inklusive direktinvesteringar i plattformens egen token.

Eftersom GameFi i stort bygger på P2E, måste projekt vara noga med att kunna generera mer intäkter än de betalar i kryptovalutabelöningar för att vara lönsamma. Detta hjälper till att säkerställa att GameFi-projekt är ekonomiskt hållbara. Därför har de bästa GameFi-projekten ofta flera intäktsströmmar.

Vad är metaverse?

Termen ”metaverse” hänvisar vanligtvis till VR-världar integrerade med blockkedjeteknik. Användare kan fördjupa sig i dessa världar med exempelvis VR-headset. Ofta kommer metaverse-spel med integrerade ekonomiska belöningar.

