Genesis ansöker om konkurs, vad betyder det för krypto?

I det drag som precis alla såg komma, har utlåningsdelen av kryptoplattformen Genesis äntligen ansökt om konkurs.

Det är ytterligare ett offer på listan för Sam Bankman-Fried, eftersom Genesis blir det senaste företaget att ge efter för smittan som utlöstes av FTX-kollapsen. Men kryptoinvesterare är nu bekymrade över den efterföljande skadan som kan strömma ut från denna anmälan, eftersom Genesis moderbolag är Digital Currency Group (DCG) – samma företag som äger Grayscale Bitcoin Trust, den största Bitcoin-fonden i världen.

Låt oss analysera vad det hela betyder.

När man tittade på konkursdokument listade Genesis över 100 000 borgenärer. De uppges ha en skuld på över 3 miljarder dollar.

Anmälan hade länge varit upprörd. De avbröt uttag den 16 november, i efterdyningarna av den fantastiska FTX-kollapsen. De bekräftade dock att de hade ”inga planer” på att ansöka om konkurs och skulle försöka lösa situationen ”med samförstånd”.

Sedan kämpade de för att samla in pengar för att avvärja det oundvikliga. De sökte enligt uppgift investeringar från Binance, som avböjde på grund av en intressekonflikt. De kontaktade också flera private equity-företag men har i slutändan ansökt om Chapter 11-konkursskydd.

Anmälan kommer samma vecka som SEC lämnade in en stämningsansökan mot Genesis och dess tidigare partner, Gemini, för oregistrerade affärer med värdepapper.

Gemini är en kryptobörs grundad av tvillingarna Winklevoss och erbjöd en liknande ”Earn”-produkt till många av dessa kryptolångivare. Problemet var att det var i samarbete med Genesis. Enligt villkoren för Earn skickade kunder krypto till Gemini i hopp om att tjäna en avkastning. Gemini, för att fånga avkastningen att betala till dessa kunder, överförde insättningarna till Genesis, som investerade dessa insättningar.

Winklevoss-tvillingarna säger att Gemini är skyldig de 900 miljoner dollar genom produkten Earn. Uttag från produkten Gemini Earn är för närvarande avstängda.

Cameron Winklevoss svarade på nyheterna om Genesis konkursansökan på Twitter och hotade med rättsliga åtgärder om inte ”ett rättvist erbjudande till borgenärerna” gjordes av DCG och VD Barry Silbert. Han har anklagat Silbert för ”bedrägeri” och krävt att han avgår som VD.

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently.

— Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023