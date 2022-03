GMT:s värde har stigit stadigt sedan början av mars 2022, då den noterades på Binance. Tokenen skjuter i höjden av en teaser av ett mystiskt, men stort kommande partnerskap mellan STEPN och en okänd enhet, som tros vara Binance.

Myntet rankas för närvarande som nummer 81 efter börsvärde. Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa GMT, är den här guiden för dig.

Binance har vuxit exponentiellt sedan det grundades 2017 och är nu en av, om inte den största kryptovaluta utbyten på marknaden.

KuCoin är ett globalt kryptovaluta utbyte mot ett stort antal digitala tillgångar och cryptocurrencies. Lanserades i september 2017 har KuCoin vuxit till en av de mest populära krypto utbyten och redan har över 5 miljoner registrerade användare från 200 länder och regioner.

GMT (Green Metaverse Token) är STEPNs styrningstoken. Dess utbud är begränsat till 6 miljarder tokens. STEPN är en Web3 livsstilsapp med gamification design och roliga sociala element.

Spelare som har NFT-sneakers kan gå, jogga eller springa utomhus för att tjäna tokens, som de sedan kan använda för att skapa nya sneakers.

Spelare köper GMT och bränner dem i appen för att uppgradera högkvalitativa ädelstenar, minta coola sneakers och delta i styrelseomröstningar bland andra funktioner.

De kan välja att sälja eller leasa sina NFT-sneakers på marknadsplatsen i appen. De lagrar pengarna som samlats i app-plånboken, som har en inbyggd utbytesfunktion.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta bör du aldrig fatta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Digital Coin Price gör följande hausseartade förutsägelse:

Last target reached, Incredible.

Just sold 50% of my remaining $GMT

My faith in #STEPN has no limit. Watch out, not a moment to invest in, be patient and take your time to make your move.GMT still has no in-game feature, and volatility is moved by speculation. @Stepnofficial pic.twitter.com/rIn4J79O0W

— Krit (@Krit_STEPN) March 30, 2022