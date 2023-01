Gör dig redo för MCADE: nästa investeringsmöjlighet med potential på 100x avkastning

Metaverse-industrin har kämpat under de baisseartade förhållandena på kryptomarknaden under 2022, då flera ledande metaverse-mynt har sjunkit oroväckande mycket i värde. Den goda nyheten är dock att några nya metaverse-projekt går emot den negativa trenden och presterar hausseartat.

En sådan nykomling inom metaverse-industrin är Metacade, som har som mål att bli den ledande GameFi-leverantören på blockkedjan under 2023 med sin virtuella spelarkad. Metacades pre-sale har blivit något av en succé, vilket har lett till prognoser om att dess egen kryptovaluta MCADE kan ge investerare 100x avkastning.

MCADE kan visa sig vara årets köp

Metacade hade lockat en mängd inbitna GameFi-fans och kryptoinvesterare till och med innan dess pre-sale lanserades i november 2022. Och, hypen kring plattformen för blockkedjespel med Play-to-Earn-titlar (P2E) är helt befogad. Beta-fasen i MCADE:s pre-sale sålde slut inom tre veckor efter det att den släpptes, vilket inbringade en bra bit över $1,6 miljoner.

I och med att värdet på MCADE är planerat att stiga under varje fas av dess pre-sale, från dess pris i beta-fasen på $0,008 till $0,02 när det nionde och sista steget avslutas, erbjuds möjligheter till fin avkastning för den tidiga investeraren. Tusentals investerare har redan strömmat till Metacade för att maximera sina vinster. Efter att MCADE:s pre-sale är avslutad kommer myntet att lanseras på decentraliserade börser (DEX).

Metacades whitepaper visar djupet i plattformens planer, och sträcker sig långt utöver att bara vara en traditionell P2E-plattform. Dessa planer inkluderar banbrytande funktioner och tanken om att i slutändan övergå till en fullfjädrad och självstyrande decentraliserad autonom organisation (DAO) före Q4 2024. Detta har lett till att experter förutspår att Metacade kan bli nästa stora metaverse-projekt, med potential att generera 100x avkastning för investerare 2023.

Hur mycket kan MCADE öka 2023?

Det är redan garanterat att MCADE:s värde kommer att öka med varje fas av dess pre-sale. När MCADE noteras på Bittrex Exchange för offentlig handel globalt, kommer priset att uppgå till $0,02. Detta innebär att tidiga investerare kan bli rikligt belönade.

Metacade har en total fast tillgång på två miljarder MCADE. Den ökade exponeringen av MCADE på offentliga börser i kombination med det momentum som byggts upp under dess pre-sale och den ökade efterfrågan förväntas resultera i en ökning av priset. Befintliga innehavare av MCADE, som kom in tidigt under dess pre-sale, kommer sannolikt att behålla sina innehav och förväntar sig att priset ska skjuta i höjden, vilket skulle leda till rejäla vinster.

MCADE:s omfattande användningsfall, den blomstrande plattformens färdplan och unika funktioner innebär att priset kan överstiga den gyllene nivån på $1 under 2023. Detta kan potentiellt leda till 100x avkastning för de smarta investerare som utnyttjade det förmånliga priset på MCADE i dess pre-sale.

Vad är Metacade?

Metacade använder Ethereums blockkedja och banbrytande Web3-tekniker för att bygga metaverse-branschens ledande virtuella videoarkad. Arkaden utlovar ett ständigt växande bibliotek av Play-to-Earn-titlar (P2E). Här erbjuds GameFi-spelare möjligheten att få tillgång till riktigt underhållande spel, från klassiska arkadtitlar från förr till helt nya titlar utvecklade exklusivt för Metacade.

Det finns även fler funktioner på Metacades plattform – vilka är de som verkligen skiljer plattformen från rivalerna och lägger till flera lager av djup som sällan finns i andra plattformar för metaverse-spel. Inte minst erbjuder det innovativa Metagrant-programmet, som lanseras under tredje kvartalet 2023, flera möjligheter för användarna att tjäna ytterligare passiva inkomster.

Övergången till att bli en komplett DAO, som överlåter kritiska roller, ansvar och kontroll av kassan till communityns medlemmar, inleds under andra kvartalet 2023 och planeras att vara klar mot slutet av 2024. Vid det här laget kommer fullständig kontroll över plattformens styrning och framtida utveckling att ligga i användarnas händer.

Hur fungerar det?

Även om plattformens P2E-del är framträdande, är det bara en del av den mängd höjdpunkter som Metacades erbjuder. Användare har ytterligare sätt på vilka de kan tjäna inkomster. Detta möjliggörs genom plattformens Create2Earn-, Compete2Earn- och Work2Earn-system.

MCADE-innehavare kommer att belönas för sociala interaktioner på plattformen, såsom genom att skriva spelrecensioner och dela med sig av tips kring GameFi. Dessutom kan de satsa MCADE för att kunna delta i turneringar och prisdragningar. Från första kvartalet 2024 kan de dessutom tjäna inkomster genom de jobb inom Web3 som kommer att kunna ansökas om på plattformens kommande annonsplats för jobbmöjligheter.

Dessa möjligheter, tillsammans med det helt nya Metagrant-programmet, kommer att vara helt självfinansierade genom flera interna och externa inkomstströmmar. Dessa inkluderar tillgång till betaltitlar, försäljning av annonsutrymme på plattformen och avgifter som externa företag påförs för att lägga upp jobbannonser och släppa sina egna spel på Metacade.

Metacade främjar utvecklingen av GameFi

Metacade har som mål att vara ledande i metaverse-industrins GameFi-utveckling. Detta sker genom Metagrant-programmet. Det här programmet låter blivande utvecklare presentera sina förslag på spelidéer, där de mest populära förslagen får finansiering, vilket möjliggör utveckling av nya exklusiva titlar för plattformen. Det är MCADE-innehavare som röstar kring dessa förslag, vilket betyder att de spel som finns på plattformen är de som spelarna själva vill spela.

Är Metacade värt investeringen?

Metacade har redan gjort avtryck på metaverse-branschen genom den fina utvecklingen i dess pre-sale. Även om möjligheten att investera till lägsta möjliga pris har försvunnit efter att beta-fasen sålde slut så snabbt, finns det potential för utmärkta vinster genom att investera nu till det nuvarande priset på $0,01.

Ju tidigare investerare köper sina MCADE, desto bättre är chansen att generera vinster upp till 100x när Metacade görs tillgänglig för allmänheten på börsen. Med en spännande färdplan och framtid, tillsammans med momentumet från en mycket bra pre-sale, ser det ut som att Metacade kommer att vara en mycket bra investering för 2023 och framåt.