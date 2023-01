Grayscale Bitcoin Fund upp 25% i år, men rabatten dödar investerare

Den största Bitcoin-fonden i världen, Grayscale Bitcoin Trust, har sett sitt värde öka med 25% sedan början av året. Bitcoin, å andra sidan, har bara ökat med cirka 4% under året.

Det betyder att rabatten till den underliggande tillgången, Bitcoin, är på sin lägsta nivå på månader. Jag hade analyserat skillnaden i december, bara för fyra veckor sedan, när rabatten nådde en rekordnivå på 50%.

Idag ligger rabatten på 37%, tillbaka till där den var innan den skandalösa kollapsen av FTX.

Grayscale är en trust som ger investerare möjlighet att få exponering för Bitcoin utan att fysiskt köpa Bitcoin. Detta kan vara praktiskt för institutioner eller andra enheter som kanske inte kan delta på Bitcoin-marknaden direkt av regulatoriska eller juridiska skäl.

Men Grayscale har sällan handlats till samma pris som dess substansvärde. Tidigare hade den handlats till en premie i förhållande till den underliggande Bitcoin när aktierna steg med investerare som var desperata efter att få exponering mot den högtflygande kryptovalutan.

Idag är det dock tvärtom – en stor rabatt. Även om det finns en rejäl avgift på 2% som förklarar en del av rabatten, kommer detta inte nära nog att överbrygga en rabatt på 30%+ som vi har sett konsekvent under denna kryptovinter.

SEC nekade nyligen Grayscales ansökan om att omvandla trusten till en börshandlad fond, vilket stavade baisseartade åtgärder kring fonden. Det har också skett en ökning av mer konkurrens, med liknande fonder som lanserats, särskilt i Europa, och anmälningar för Bitcoin-ETF:er.

Men den mest betydande oron var kring säkerheten för reserver. Denna fråga växte efter FTX-kollapsen, eftersom spekulationerna ökade om att Grayscales moderbolag, Digital Currency Group (DCG), kan ansöka om konkurs.

DCG är också moderbolag till Genesis, som nyligen sade upp 30% av sin personal och enligt uppgift överväger att gå i konkurs. Oron växte när Grayscale vägrade att publicera en proof of reserves-rapport, plötsligt på modet efter de skändliga handlingarna bakom kulisserna på FTX.

De citerade ”säkerhetsproblem” som anledningen till att detta inte skulle vara möjligt, men analytiker förkastade detta, och det är mycket oklart vilka säkerhetsproblem som skulle kunna antändas av publicering av offentliga register på blockkedjan.

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure.

— Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022