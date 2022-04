United States Securities and Exchange Commission (SEC) har avvisat många ansökningar om Bitcoin spot exchange-traded fund (ETF) som lämnats in under de senaste åren.

Grayscale Investments VD Michael Sonnenshein sa till CNBC:s ETF Edge i en intervju nyligen att han tror att det bara är en tidsfråga innan SEC godkänner ett spot-Bitcoin-ETF-förslag.

SEC har hittills avvisat varje spot-Bitcoin-ETF-förslag som de har granskat. Sonnenshein sa dock att det är en fråga om när, inte om, SEC godkänner en av dem. Han sa;

”Från SECs synpunkt fanns det flera skydd som 40 Act-produkter har som 33 produkter inte har, men aldrig har dessa skydd adresserat SEC:s oro över den underliggande bitcoinmarknaden och potentialen för bedrägeri eller manipulation.”

Grayscale VD tillade vidare att;

”Så det faktum att de nu har utvecklat sitt tänkande och godkänt en 33 Act-produkt med Teucrium ogiltigförklarar verkligen det argumentet och talar om kopplingen mellan bitcoin-terminerna och de underliggande bitcoin-spotmarknaderna som ger terminskontrakten deras värde.”

SEC har godkänt några Bitcoin-termins-ETF:er, och de handlas redan på börsen. Tillsynsmyndigheten sa dock att de är oroade över bristen på reglering i kryptoutrymmet. Därför tvekan att godkänna en spot-Bitcoin-ETF.

Sonnenshein tror att SEC snart kommer att godkänna en spot-Bitcoin-ETF. Han sa till CNBC att;

”Det är verkligen, enligt vår mening, en fråga om när och inte om det finns en bitcoin-spot-ETF. Om SEC inte kan se på två liknande frågor, termins-ETF och spot-ETF, genom samma lins, så är det i själva verket potentiellt skäl för ett brott mot förvaltningsförfarandelagen.”

Grayscale är ett av företagen som för närvarande har ett spot-Bitcoin-ETF-förslag hos US SEC. Tillsynsmyndigheten granskar fortfarande förslaget och har ännu inte gett sin dom.

Många experter tror att lanseringen av en spot-Bitcoin-ETF kommer att hjälpa att locka fler institutionella investerare till kryptoutrymmet. Spot-Bitcoin-ETF:er handlas redan i vissa länder, inklusive Kanada och Brasilien.