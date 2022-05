Kryptovalutamarknaden kommer att avsluta veckan positivt efter att ha lagt till mer än 2% till sitt värde under de senaste 24 timmarna.

Den bredare kryptomarknaden har ökat med mer än 2% under de senaste 24 timmarna. Vid skrivtillfället är det totala marknadsvärdet för kryptovaluta över 1,26 biljoner dollar.

Bitcoin handlas över $30k igen efter att ha spenderat större delen av denna vecka under denna tröskel. Ether, världens näst största kryptovaluta efter börsvärde, handlas för $2 000 igen efter att ha lagt till mer än 2% under de senaste timmarna.

KNC, den inhemska tokenen för Kyber Network Crystal, är bäst presterande bland de 100 bästa kryptovalutorna efter börsvärde. Under de senaste 24 timmarna har KNC lagt till mer än 24% till sitt värde.

Den primära katalysatorn bakom detta pågående rally är lanseringen av KyberSwap-hänvisningskampanjen. Kyber Network-teamet meddelade via Twitter på fredagen att de skulle ge bort $2 000 i KNC-tokens till de lyckliga vinnarna.

Teamet sa att tio slumpmässiga lyckliga vinnare skulle gå därifrån med $200 i $KNC-belöningar.

✍️Introducing #KyberSwap’s Referral Campaign! $2000 in $KNC Rewards Up for Grabs When You Share! 🤝

🍀🥳10 random lucky winners walking away with $200 in $KNC rewards!

⏰Campaign is from 20 May to 26 May so hurry! 🏃‍♂️💨

🧐Learn how you can participate: https://t.co/HrsA5tIjNN

— Kyber Network (@KyberNetwork) May 20, 2022