Kryptovalutamarknaden har presterat bra under de senaste 24 timmarna då den långsamt återhämtar sig från sin senaste nedgång.

Den bredare kryptomarknaden har lagt till mer än 2,5% till sitt värde under de senaste 24 timmarna. Detta kommer trots en dålig start på veckan.

Tack vare den positiva utvecklingen som registrerats under de senaste 24 timmarna är det totala marknadsvärdet för kryptovaluta nu över 1,3 biljoner dollar.

Bitcoin förblir den dominerande kryptovalutan och kan passera $31k-strecket om marknadsrallyt fortsätter. Ether tittar också på motståndsnivån på $2 100 efter att ha lagt till nästan 3% till sitt värde under de senaste 24 timmarna.

MATIC, det inhemska tokenen för Polygon-ekosystemet, har ett av de bästa resultaten bland de 20 bästa kryptovalutorna hittills idag. MATIC, tillsammans med Avalanche, Cronos och Litecoin, har lagt till mer än 6% till sina värden under de senaste 24 timmarna.

För MATIC är den primära katalysatorn bakom dess pågående positiva resultat partnerskapet mellan Polygon och Ernst & Young (EY), en av de fyra stora revisionsbyråerna.

Polygon-teamet sa att partnerskapet kommer att se enheterna lansera den första Layer 2 Zero-Knowledge (ZK) någonsin på Polygons huvudnät.

#Polygon, in partnership with @EYnews, is launching the first-ever L2 zk live on Mainnet.

Polygon Nightfall.

Streaming live on @Twitter, @YouTube, and @LinkedIn.

Tomorrow at 12:30 PM ET. pic.twitter.com/IQj3qacMmc

— Polygon – MATIC 💚 (@0xPolygon) May 16, 2022