Här är anledningen till att STEPN-myntet har ökat med över 20% idag

STEPN, move-to-earn-livsstilsapp-tokenen, har ökat med över 20% och nått en ny all-time high idag.

I skrivande stund handlas STEPN för $4,03, en ökning med 22,22% efter att ha gått tillbaka från en daglig och all-time high på $4,11.

Låt oss nu titta på vad som ligger bakom den nuvarande prisuppgången idag.

STEPNs notering på USA-baserade kryptobörsen, Coinbase, är en av anledningarna till vinsten idag eftersom den kommer att kunna handlas på börsplattformen.

STEPNs inhemska token GMT och dess andra Green Satoshi Token (GST) där spelare tjänar efter att ha joggat, löpt och gått utomhus med STEPN NFT-sneakers.

Dagens uppåtgående trend för GST- och GMT-marknaderna är också en del av hela rallyt som startade i början av mars i år, 2022, med att move-to-earn-industrin fungerar som katalysatorn för tokenens värde, tokens belönas till aktiva spelare.

STEPNs ekonomiska modell har kretsat kring att sälja non-fungible token-skor (NFT) samt att använda vinsten för att köpa tillbaka tokens för att bränna dem.

Stepn $GMT nearly 2x since last tweet. Up 40x since first mention. I’m up a lot and Stepn app makes me money too. What a great investment 🤝 https://t.co/CgheKBoMib

— MURO – won't DM, beware of scam (@MuroCrypto) April 28, 2022