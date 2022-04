Kryptovalutamarknaden har underpresterat under de senaste 24 timmarna och kan snart registrera ytterligare förluster.

Den bredare kryptomarknaden har gått in i en baisseartad trend igen trots en bra start på veckan. Marknaden har tappat nästan 5% av sitt värde under de senaste 24 timmarna och har för närvarande ett totalt börsvärde på 1,77 biljoner dollar.

Bitcoin har gått ner med mer än 5% hittills idag och handlas nu runt $38k per mynt. Ether har också tappat mer än 5% av sitt värde under de senaste 24 timmarna och handlas för närvarande för $2 847 per mynt.

ZRX, den inhemska tokenen för 0x-protokollet, är bäst presterande bland de 100 bästa kryptovalutorna efter börsvärde. ZRX, tillsammans med STEPN, är de enda kryptovalutorna som handlas i den gröna zonen bland de 100 bästa.

ZRX har lagt till mer än 9% till sitt värde under de senaste 24 timmarna, vilket gör den till den bästa presterande bland de ledande 100 kryptovalutorna.

Det pågående rallyt drivs av nyheten att 0x Labs samlade in 70 miljoner dollar i en nyligen genomförd serie B-finansieringsrunda. Finansieringsrundan leddes av Greylock och andra investerare, inklusive Pantera, Sound Ventures, A.Capital, Jump Crypto, OpenSea, Coinbase, Brevan Howard, IOSG Ventures, Reid Hoffman och Jared Leto.

Nyckelnivåer att titta på

XRZ/USD 4-timmarsdiagrammet är för närvarande positivt eftersom 0x har presterat bra under de senaste 24 timmarna. De tekniska indikatorerna visar att myntets prestanda har varit positiv de senaste dagarna.

MACD-linjen förblir under den neutrala zonen men kan snart vara ute ur den negativa regionen om rallyt fortsätter. 14-dagars RSI på 55 visar att ZRX inte längre är i den översålda regionen.

Vid publiceringstillfället handlas ZRX för $0,83750. Om tjurarna förblir i kontrollen, kan ZRX rally förbi den första stora motståndsnivån på $0,9149 innan dagens slut.

Den bredare marknaden är dock baisse just nu, och det kan påverka ZRX:s resultat på kort sikt. ZRX kan sjunka under den första stora stödnivån på $0,7341.

Trots den baisseartade trenden på marknaden bör ZRX bekvämt försvara sin position över $0,6810-stödnivån på kort sikt.