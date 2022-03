Här är de bästa altcoinsen att köpa i mars 2022

Sentimentet på den bredare kryptomarknaden har varit mycket långsamt de senaste dagarna. Investerare har noggrant bedömt riskerna, så det kanske inte är den bästa tiden att köpa. Men trots detta finns det fortfarande många altcoins i mars som du kan överväga. Här är varför:

Den bästa tiden att köpa krypto är när investerare är rädda och säljer.

Dipparna vi har sett i många mynt ger dig den perfekta rabatten.

Nedåtriskerna på kort sikt kommer att minska på lång sikt.

Så om du funderar på att skaffa dig några altcoins för att stärka din kryptoportfölj, är här de tre bästa mynten att kolla in:

Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) har mestadels rört sig i sidled de senaste dagarna. Men de långsiktiga grunderna för detta mynt har varit mycket robusta.

Datakälla: Tradingview

Filecoin hoppas kunna skapa ett decentraliserat lagringssystem för att hjälpa till att driva internets framtid. I skrivande stund handlades FIL, dess inhemska token, för cirka $17,92. Myntet har också ett börsvärde på 3,1 miljarder dollar.

Fantom (FTM)

Det har varit en het vecka för Fantom (FTM) . Myntet har sålts kraftigt efter att en av nyckelutvecklarna meddelade att de skulle lämna. FTM såg också sin TVL sjunka kraftigt.

På sju dagar har myntet sjunkit med nästan 30%. Men FTM har alltid varit en av de mest lovande tillgångarna inom DeFi, och den senaste nedgången är en möjlighet att köpa billigt. Vid publiceringstillfället handlades FTM till cirka 1,2 dollar.

Anchor Protocol (ANC)