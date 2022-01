Här är tre orsaker bakom den senaste prisuppgången på Propy (PRO)

Priset på Propys (PROP) token såg en astronomisk uppgång mellan 10 januari och 18 januari, innan den gick in i den nuvarande tillbakadragningen som är liten jämfört med den typ av ökning som tokenen gjorde.

Propy (PROP) token är den inhemska tokenen för Propy-protokollet, ett protokoll som integrerar blockkedje-teknik med fastighetssektorn genom att automatisera hela processen med bostadsköp för att göra den enklare, säkrare och snabbare.

Under 2021 hade Non-Fungible Tokens (NFT) vunnit popularitet genom digitala bilder som CryptoPunks och Bored Ape Yacht Club. Propy är dock fast besluten att utöka funktionaliteten hos NFT:erna förbi det digitala konstutrymmet till NFT:erna för fastigheter.

Den senaste prisökningen på Propy var ett resultat av den växande potentialen hos NFT:er för användning i olika fall, dess tokennotering på Coinbase-börsen och den första försäljningen av fastighets-NFT.

Prisstegringen på PRO-tokenen den 14 januari bidrog huvudsakligen av noteringen av den näst största kryptovalutabörsen globalt sett till volym, Coinbase som betjänar USA-baserade investerare.

Innan Coinbase noterades var PRO-tokenen endast tillgänglig på ett fåtal börser som Bitrue, Huobi Global och decentraliserade börsen Uniswap.

INV, LQTY, NCT and PRO are now live on https://t.co/iQARfimGvY & in the Coinbase iOS & Android apps.

Coinbase customers can log in now to buy, sell, convert, send, receive or store.https://t.co/Yhm3KRFbAr pic.twitter.com/TFzIoqhQG4

— Coinbase (@coinbase) January 13, 2022