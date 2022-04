Här är varför priset på AAVE har stigit under de senaste tre dagarna

Priset på den inhemska tokenen från den ledande kryptoutlåningsplattformen, Aave, har haft en stadig ökning under de senaste tre dagarna.

Igår steg tokenen med mer än 5% och nådde en högsta på $198,02 innan den drog tillbaka till sitt nuvarande pris på $185,70. Idag är den fortfarande i grönt med en ökning på 1,02% under de senaste 24 timmarna.

Den här artikeln fördjupar sig i faktorerna som bidrar till det aktuella AAVE-priset.

Innan vi går in i den nuvarande uppåtgående trenden är det viktigt att först förklara vad Aave är för alla som stöter på termen för första gången.

I ett nötskal är Aave ett DeFi-protokoll som gör det möjligt för människor att låna och låna ut i kryptovalutor. Dess inhemska tokenen kallas AAVE.

Låt oss nu titta på vad som händer bakom kulisserna och får priset på AAVE att stiga.

AAVE-tokenen tycks bära på tillkännagivandet av chefen för DeFi Aave Labs via en tweet som säger att AAVE version 3 (AAVE V3) likviditetsutvinning är live på Avalanche-blockkedjan, vilket innebär att Avalanche-användare nu kan tjäna belöningar genom att tillhandahålla likviditet till DeFi-protokoll på blockkedjan Avalanche.

🚨 @AaveAave v3 Liquidity Mining on Avalanche is now LIVE! Migrate assets over from Aave v2.

Please note that only native $USDC & $USDT are listed on Aave v3.

Swap from $USDC.e & $USDT.e to native forms to deposit.

— Luigi D'Onorio DeMeo🔺 (@luigidemeo) April 19, 2022