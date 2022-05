Här är varför priset på XDC Networks mynt har stigit de senaste 2 v.

Medan majoriteten av altcoins sjunker, har priset på XDC-myntet stigit under de senaste två veckorna.

I går steg priset på XDC-myntet med mer än 13% och nådde en daglig högsta på $0,06817 innan det spårades tillbaka till dagens prisnivå på $0,06077. Myntet har ökat med över 7,8% under de senaste sju dagarna och med över 11,0% under de senaste två veckorna.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på anledningarna till att XDC Networks pris har stigit under de senaste två veckorna.

En av huvudorsakerna till den nuvarande prisuppgången är lanseringen av det senaste projektet (XDCNFT) av teknikföretaget BlocksWorkz.

Projektet är en Non-Fungible Token-marknadsplats som använder XinFins blockkedje-teknologi (XRC20-nätverk).

🚨XDCNFT Marketplace Is Now LIVE and Open! Congrats to #BlocksWorkz Team !!! $BLKZ is the native token. #XDCNFT is built on #XDC Network. The best alternative to #opensea #NFT Marketplace ⚡ – Use XDCPay App & pay with #BLKZ or $XDC coins at #xdcnft : https://t.co/uUYE2gopul

— euromandriver 🪙 Best Invest XDC (@BestInvest_XDC) April 28, 2022