Här är varför Solana-priset har stigit under den senaste veckan

Solanas (SOL) token har tillbringat större delen av januari med att dyka eftersom dess nätverk stod inför stora problem med överbelastning. Men efter att ha tagit itu med den senaste belastningsproblemen har priset på SOL stigit under de senaste sex dagarna.

SOL handlas idag för cirka $108,86 upp 3,26% efter att ha registrerat en 14,68% igår.

Dagens handelsintervall är högsta på $112,98 och lägsta $104,50.

Förutom att det inte längre finns några problem med trängsel, vad är det egentligen som ger SOL-mynt-rallyt en sådan fart? Låt oss se vad hypen handlar om.

Innan vi går in på vad som ligger bakom den nuvarande hausseartade Solana-trenden är det viktigt att komma ihåg att Solana är ett decentraliserat projekt med öppen källkod som huvudsakligen använder blockkedjeteknologi för att tillhandahålla lösningar för decentraliserad finans (DeFi).

Det aktuella Solana-prisrallyt tillskrivs den senaste noteringen av Solana-baserade projekttokens på Coinbase, en ledande kryptobörs baserad i USA.

Enligt en tidigare rapport från CoinDesk har Coinbase redan börjat acceptera inkommande överföringar av de två Solana ekosystemtokensen, Orca (ORCA) och Bonfida (FIDA).

Coinbase gjorde avslöjandet genom ett Twitter-inlägg igår.

Inbound transfers for Bonfida (FIDA) and Orca (ORCA) are now available on @Coinbase and @CoinbaseExch in the regions where trading is supported. Trading is not enabled at this time. Trading will begin on or after 9AM PT on Tuesday, February 1, if liquidity conditions are met. pic.twitter.com/0dtwx0CcgD

— Coinbase Assets (@CoinbaseAssets) January 31, 2022