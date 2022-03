Binance meddelade att de lagt till AXS på Auto-Invest idag och två kampanjer på plattformen. Kvalificerade användare kan vitlistas för att tjäna 100% APY med AXS Staking och få upp till 100% återbetalning i handelsavgiften. AXS har lagt till 20% till sitt värde under de senaste 24 timmarna.

Leta inte längre än den här korta artikeln för detaljer om Axie Infinitys token AXS; vad det är, om den är värd att investera i, och de bästa ställena att köpa AXS.

Ansvarsfriskrivning

AXS är ett tecken på Axie Infinity, ett Pokemon-inspirerat blockkedje-spel med ett mycket flexibelt, öppet spel. Syftet är att samla in, föda upp och handla Axies, som är som digitala husdjur.

Plattformen erbjuder ett enkelt, tillgängligt, roligt och lärorikt sätt att få exponering för blockkedje-teknikens många möjligheter. Den har nått enastående framgång och är nu en mycket välkänd insats för blockkedjeindustrin över hela världen.

Axie Infinity använder två huvudtokens: AXS (Axie Infinity Shards) och SLP (Smooth Love Potion). AXS-innehavare bidrar till utvecklingen av plattformen som en del av Axies decentraliserade organisation, till exempel genom att bestämma hur ekosystemmedel ska allokeras eller hur de ska spendera statskassan.

Ingenting kan ersätta att göra din egen forskning. Alla investeringsbeslut du fattar bör baseras på din marknadsexpertis, din inställning till risk och egenskaperna och spridningen av din portfölj. Tänk också på hur du skulle känna om att förlora pengar.

Wallet Investor förväntar sig en långsiktig ökning av AXS-priset. De prognostiserar ett pris på $493 i mars 2027. En 5-årig investering kommer alltså generera intäkter på runt +685%. Om du investerar $100 i AXS nu kan du ha $785 år 2027.

