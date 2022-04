Här kan du köpa DESO, första protokollet som skalar sociala dApps

Om det var upp till Elon Musk skulle sociala medier vara helt decentraliserade i framtiden. Han är helt inställd på att uppnå detta och ekosystem som Decentralized Social (DESO), som arbetar outtröttligt mot samma mål, ökar som ett resultat.

Den här korta guiden har allt du behöver veta om DESO-myntet, inklusive om och var du kan köpa DESO om du vill göra det.

DESO är myntet av en ny typ av blockkedja designad för att driva Web 3.0 decentraliserade sociala nätverk. Sedan starten 2019 syftar det till att lösa problemen som skapas av nuvarande centralisering av sociala medier.

Idag kontrollerar en handfull privata företag effektivt den offentliga diskursen och tjänar monopolvinster; Samtidigt är de skapare som faktiskt producerar innehållet ofta underbetalda och underengagerade.

Däremot behandlar DESO:s sociala blockkedja innehåll i sociala medier som ett allmännyttigt verktyg, vilket gör det tillståndslöst och tillgängligt för alla.

Den kombinerar paradigmet med öppna P2P-ekonomisystem som erbjuds av kryptovalutor med en effektiv och skalbar databasinfrastruktur, skräddarsydd för att inleda nästa generation av sociala Web 3.0-nätverk.

DESO kan definitivt vara värt att investera i om din timing är rätt. Tyvärr är detta ofta omöjligt att veta i förväg. Alla investeringsbeslut bör ta hänsyn till din risktolerans. Ta inte några prisprognoser för nominellt värde.

Digital Coin Price är ganska hausse på DESO, och gör följande prognos:

