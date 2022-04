Dogelon Mars ökade med 50% efter rapporter om en kommande notering på Binance, och uppgången stöddes av en kursuppgång för Bitcoin. Men priset sjönk därefter. I skrivande stund hade den tappat runt 1% av sitt värde.

Den här korta guiden har allt du behöver veta om Dogelon Mars, inklusive om och var du kan köpa Dogelon Mars om du väljer att göra det.

Eftersom ELON är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa ELON med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa ELON just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår eToro eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Dogelon Mars är ett mememynt med hundtema på Ethereum och Polygon. Den följer exemplet med andra framgångsrika hundmynt och spelar på flera populära teman i mememyntutrymmet.

Dess namn är en blandning av Dogecoin och Elon Musk och anspelar på Mars, en snurr på den berömda månmemen, vilket antyder att Dogelon kommer att uppleva en massiv uppåtgående rörelse.

Dogelon Mars har ingen färdplan i sig, utan utvecklade istället en fantasyversion genom sina serier. Efter återkoloniseringen av Mars 2420 kommer Dogelon att behöva kämpa för överlevnad mot förintarna.

Denna fantiserade version antyder att när myntet väl är listat på alla större börser kommer priset på ELON att nå Mars.

Dogelon Mars kan definitivt vara värt att investera i om din timing är rätt. Tyvärr är detta ofta omöjligt att veta i förväg. Alla investeringsbeslut bör ta hänsyn till din risktolerans. Ta inte några prisprognoser för nominellt värde.

CryptoNewsZ förutspår att Dogelon Mars kommer att nå $0,00000127 i slutet av 2022 och $0,00000194 om tre år.

Crowd Wisdom ger Dogelon Mars betyget ”starkt köp” och en genomsnittlig prisförutsägelse på $0,00000285 för nästa år. År 2030 förutspår de att ELON kommer att nå en rekordnivå på $0,0000367.

Look who is claiming Binance. It's not official from Binance but hopefully this is a very good sign! #Dogelon #DogelonMars #ELON #DogelonWarriors 🚀🔴@DogelonMars https://t.co/CFY4UjQlK2 pic.twitter.com/256zWJuyA0

— Nirelon (@NirelonMars) April 21, 2022