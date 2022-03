Harmony (ONE) närmar sig en avgörande efterfrågezon

Den makroekonomiska bilden och det ökade geopolitiska trycket har fått Harmony (ONE) att sjunka ganska markant sedan januari. Även om det har funnits perioder där tokenen har hotat att stiga, har den alltid fallit tillbaka. Men är detta på väg att förändras? Här är några höjdpunkter först:

Harmony (ONE) har etablerat en stark efterfrågezon mellan $0,106 och $0,121.

Vid skrivtillfället handlades myntet något över det vid $0,125.

Om ONE går in i den zonen kan vi se ett ökat köp från tjurar.

Datakälla: Tradingview

Harmony (ONE) – Är en haussekörning genomförbar?

Som nämnts ovan, under större delen av 2022 har Harmony (ONE) i stort sett varit på en nedåtgående trend. Det är högst osannolikt att denna baisseartade trend kommer att vända på kort sikt. Som det är förblir sentimentet på kryptomarknaden till stor del rädd då investerare väger in ökat makroekonomiskt och geopolitiskt tryck.

Men kortsiktiga haussekörningar är fortfarande möjliga för Harmony (ONE). Myntet är för närvarande på väg till en viktig efterfrågezon på mellan $0,106 och $0,121. Detta kommer sannolikt att utlösa en hausseartad körning som kan driva ONE mot $0,164 på kort sikt.

Detta kommer att representera en vinst på 30% från det nuvarande priset, som vid skrivtillfället var $0,125. Men varaktiga vinster över $0,164 kommer att vara högst osannolikt. ONE kommer sannolikt att dra sig tillbaka när den testar priset och försöka hitta mer efterfrågan igen.

Varför är Harmony (ONE) undervärderad?

Nyckeln för alla investerare är att hitta en kryptotillgång som är undervärderad, och Harmony (ONE) är en av dem. Myntet har fallit kraftigt från all-time highs och har rapporterat förluster under större delen av 2022.

Men projektet har fortfarande en hel del potential, och de underliggande grunderna är mycket bra. Faktum är att de allmänna utsikterna för Harmony 2022 fortfarande är mycket positiva trots den senaste tidens turbulens. Det är en stor tillgång att ta tag i just nu.