Harmony (ONE) siktar på $0,27 – Här är vad du kan förvänta dig

Harmony (ONE) hade en bra vecka. Myntet lyckades rapportera tvåsiffriga vinster men trots detta lyckades det inte passera en avgörande motståndszon. Vi förväntar oss dock att myntet återtar fart och pressar ytterligare uppåt. Här är några av de viktigaste utvecklingarna:

Harmony har mött avgörande motstånd på $0,18 under de senaste 7 dagarna.

ONE fick avslag flera gånger vid den tröskeln och har sedan dess dragit sig tillbaka.

Det är troligt att myntet kommer att testa den zonen igen denna vecka och krossa den i processen.

Datakälla: Tradingview

Harmony (ONE) – hur det kommer att nå $0,27

Det råder ingen tvekan om att kryptomarknaden nu blir hausse. Efter en mycket svår period i början av året verkar det som att de flesta mynt har lyckats återhämta sig, och det enda sättet är uppåt. Men även om Harmony har vunnit avsevärt, har myntet avvisats bestämt vid dess 200-dagars SMA på $0,18.

Som ett resultat verkar ONE ha tappat lite av den uppåtgående banan. Men när man tittar på prisutvecklingen idag, konsoliderades myntet till $0,16. Det är troligt att ONE äntligen kommer att passera $0,18 under veckan som kommer.

När detta händer kommer tjurar att ha full kontroll och kommer sannolikt att ta myntet mot $0,27 innan någon tillbakadragning. Detta representerar en uppgång på nästan 70% från det nuvarande priset.

Varför du bör överväga Harmony (ONE)

Även med de senaste uppgångarna är ONE fortfarande nästan 60% från sina rekordnivåer på $0,38. Men det hausseartade momentum vi ser på marknaden just nu gör myntet till ett anständigt köp för både kortsiktiga spel och långsiktiga.

Nyckeln är att se hur lång tid det tar för ONE att passera $0,18. När detta händer, förvänta dig en avgörande upptrend som lätt kommer att leverera tvåsiffriga vinster på kort sikt.