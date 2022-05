Höjdpunkter 10 maj: Kryptomarknaden kraschar, Terra ned 50%

Kryptoterminer har samlat på sig mer än 1 miljard dollar i likvidationer under de senaste 24 timmarna, bland stora kryptor som tappade viktiga stödnivåer och svagt marknadssentiment.

Toppkryptor

Bitcoin (BTC) har fallit så mycket som 5% under de senaste 24 timmarna. Ethereum såg en liknande förlust. Dogecoin, XRP och BNB tappade cirka 7% vardera.

Bitcoin sjönk kort under $30 000 under de tidiga asiatiska timmarna, uppmuntrat av en svag bredare marknad. Den handlades för strax under $32 000 i skrivande stund.

Terras LUNA föll med 50% när dess UST stablecoin tappade sin koppling till den amerikanska dollarn. LUNA föll ur topp 10 och sjönk till 14:e positionen på Coinmarketcaps ranking.

Cardano drabbades minst, en minskning med endast cirka 3% idag. Den enda topp 20 vinnaren är Polygon, som har lagt till cirka 0,70% till sitt värde.

Största rörelserna

Mynt i topp 100 speglade den totala nedgången, där de flesta förlorade upp till 10% av sitt värde.

De som drabbades hårdast var Lido DAO (-43%), NEM (-16%), Amp (-18%), STEPN (-24%), Klaytn (-14%), Tezos och Algorand (vardera -13%), ApeCoin (-19%) och Monero (-15%).

Allt är inte dysterhet och undergång på marknaden. Noterbara framstående är FTX Token (FTT) och Elrond, som var och en ökade 3%. Maker är upp 5% och Qtum – 4%.

Maker DAO:s trafik ökar konsekvent över hela världen, särskilt trafiken från Japan och Ryssland. Dessutom avslöjade Maker lanseringsdatumet för AstraProtocol. Tokenen ASTR SHO (Strong Holder Offering) kommer till Maker den 30 maj 2022.

BitStore meddelade att de skulle notera QTUM-tokenen den 11 maj. Den blir tillgänglig på BitStore-appen imorgon.

Elrond får nyheter om en kommande notering på BitMart-börsen, som också kommer att integrera ESDT-tokenstandarden.

Elronds VD twittrade att deras nya strategiska partner skulle stödja utvecklingen och tillväxten av Elronds ekosystem genom att förse exceptionella projekt med finansiering och tillgång till nya marknader.

Trendande

Den största vinnaren idag är Rakon, vars token RKN ökade 406%. Rakon beskriver sig själv som ett blockkedje-baserat nätverk designat för att ansluta satelliter, infrastruktur och navigations- och kommunikationssystem i tillförlitliga ekosystem utan att förlita sig på mellanhänder.

Rakon använder smarta kontrakt för att driva timinglösningar och frekvensstyrning av enheter som smarta elnät, trådlösa kontroller, flygsystem och andra applikationer.