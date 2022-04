Höjdpunkter 11 april: Marknaden är baisse, KNC kraschar in i topp 100

Kryptomarknaden som helhet var baisse med få mynt i grönt i skrivande stund. Majoriteten av topp 10 kryptor registrerade förluster under de senaste 24 timmarna.

Toppkryptor

Bitcoin var prissatt till under $43 000 i skrivande stund. Andra kryptor var också lägre, inklusive Ethereum, ned runt 1%, och Cardano och XRP registrerade förluster på 2% respektive 3%.

Bitcoin sjönk under 42 000 dollar för första gången sedan den 23 mars. Flaggskeppskrypton glider tillbaka längre in i det intervall som den har handlats i hittills under 2022. Enligt Bloomberg beror detta på ökande oro för stigande räntor.

På asiatiska timmar idag hade den sjunkit till $41 918. Den har dragit sig tillbaka den senaste veckan.

Sedan Fed tillkännagav en åtstramning av penningpolitiken har de flesta större kryptor sett sitt värde minska. Överraskande nog hade förra veckans Bitcoin 2022-konferens i Miami ingen positiv effekt på Bitcoins pris.

Största rörelserna

Topp 100 var lika baisse. Två undantag från regeln var Zilliqa (+4%) och Stepn (+6%). KNC, tokenen för Kyber Network, kraschade in bland de 100 bästa idag med uppgångar på 15% under de senaste 24 timmarna.

Den utökades till tio olika blockkedjor, integrerades med Uniswap v3 och deltog i Avalanches nya utvecklarincitament. Detta ledde till en prishöjning på 50% av Kyber Networks KNC-token igår.

Trendande

Shiba Toby fortsätter att rally. Shiba Toby beskriver sig själva som ”den ultimata allt-i-ett-tokenen, som tillhandahåller det allra bästa inom banbrytande kodning”. Innehavare får 5% belöning för varje säljtransaktion.

Shiba Toby är en hyperdeflationär token med en automatisk fördelning av belöningar. Den gick upp 2,266% idag.