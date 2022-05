Höjdpunkter 16 maj: Kryptor blandade, Bitcoin-comeback förväntad?

Kryptomarknaden som helhet var blandad i skrivande stund. Bitcoin visar tecken på en comeback.

Toppkryptor

Det är inte mycket av en comeback, men det är ändå något för Bitcoin. Liksom alla större kryptor, hamrades den förra veckan av den giftiga blandningen av stigande räntor, geopolitisk oro, LUNA-katastrofen och rädsla för lågkonjunktur.

Bitcoin handlades runt $30 000, relativt oförändrat under de senaste 24 timmarna och ungefär 16% från fredagens djup på $26 600.

Ether, den näst största krypton, byter ägare för cirka $2 050 efter att ha sjunkit under $1 800 förra veckan för första gången på två månader.

De flesta stora altcoins var i grönt på söndagen, vilket vände vissa förluster när börsvärdet på krypton föll med 300 miljarder dollar.

Cardano stiger, upp strax under 7% och rankas som sjunde efter börsvärde i skrivande stund. Solana steg mer än 10% vid ett tillfälle under helgen och ligger precis bakom ADA med uppgångar på nästan 8% under de senaste 24 timmarna.

Krypto utanför topp 10 var icke anmärkningsvärda. Crypto.coms Cronos visar tecken på återhämtning. Den ökade i värde med 3% idag.

Största rörelserna

Utanför topp 20 är de mest anmärkningsvärda vinnarna Cosmos, NEM och Decred, vardera upp 11%. Cosmos växer på nyheterna om lanseringen av Gateway to Cosmos Conference och Hackathon.

NEM antydde ett nytt SuperNode-program var vid horisonten.

Det finns ingen specifik anledning till ökningen av Decred, annat än en affinitet för mycket decentraliserade och säkra tokens. Det finns inget sätt för stora Decred-innehavare att manipulera driften av protokollet.

Arweave är dagens största vinnare med en ökning på 16%. Den håller på att rally på grund av nyvunnen uppskattning för oföränderlig permanent lagring, delvis relaterat till situationen med Terra.

Dagens största förlorare är Kadena och Decentraland med 8% vardera, Kusama och Gala med 9% vardera och Helium, The Graph och Maker med 10% vardera.

STEPN är näst efter TerraUSD i förluster idag. Dess token GMT, som är bland de mer volatila bland de 100 bästa, har gått ner 12%.

TerraUSD har tappat ytterligare 14% under de senaste 24 timmarna. Den handlas nu för 16 cent. Terra-grundaren Do Kwon tillkännagav planer på att få tillbaka den till $1, när dess koppling till USD var intakt.

Trendande

Den största vinnaren idag är tokenen för Ethos Project, som beskriver sig själva som den primära betalningsmetoden för revisions- och utvecklingstjänster.

ETHOS-tokenen är inkorporerad i Ethos-projekt och innehavare kan få tokenen och NFT-airdrops från partnerprojekt.

Du kan satsa ETHOS-tokens från PancakeSwap på Ethos Farming Portal och potentiellt tjäna en belöning. ETHOS-tokenen har ökat med 1 011% under de senaste 24 timmarna.

LUNA är det trendande myntet på Coinmarketcap idag, men det är de enda positiva nyheterna. Den har tappat ytterligare 23% under de senaste 24 timmarna och rankas under #200 efter börsvärde.