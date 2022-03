Det sydkoreanska ekosystemet Icon har enligt egen uppfattning gjort mer för att utbilda regeringen om krypto än någon annan. Idag visade det sig att presidentkandidaten Yoon Suk-yeol, som vill avreglera kryptoindustrin i Sydkorea, har vunnit valet.

ICX-tokenen, som han stöder, sköt i höjden som ett resultat. Den tog sig in bland de 100 bästa och har ökat med 35% under de senaste 24 timmarna, vilket närmar sig motsvarande en dollar. Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa ICX, är den här guiden för dig.

Tokenen för ICON Network är en del av en layer-ett-blockkedja med uppdraget att bygga ett interoperabelt blockkedjenätverk som överbryggar autonoma online-gemenskaper och verkliga företag.

ICON Network fokuserar på att leverera verklig nytta genom att främja hyperanslutning genom att främja friktionsfria värdeutbyten.

Genom att verifiera transaktioner på sin decentraliserade reskontra kan ICON minimera antalet mellanhänder och utrota gränser för gränsöverskridande interaktioner.

I synnerhet fokuserar företaget på användningsfallen decentraliserad identitet, utfärdande av digitala certifikat, blockkedje-betalningar, decentraliserad ekonomi, non-fungible tokens och ytterligare användningsfall: e-förvaltning, val, decentraliserade orakel och e-hälsa.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta, bör du aldrig ta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Cryptonewsz är hausse på tokenen, och förutspår tillväxt till minst $4,52 till 2024. GOV Capital håller dock inte med. De förutspår att tokenen kommer att stanna vid sitt nuvarande pris under nästa år.

$ICX who holds and believes in it, do not sell coins in any case! Each of his accumulations ended in rapid growth. You just need to wait a bit, and the patient will be rewarded. #ICX pic.twitter.com/MJZSXesiNn

— Crypto Dream (@_Crypto_Dream) March 9, 2022