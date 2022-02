30% skatt är den högsta inkomstskatteklassen i Indien.

Indien kommer också att lansera sin digitala rupier under räkenskapsåret 2022-2023, sa finansministern.

Indien kommer att börja ta ut en skatt på 30% på alla inkomster från kryptovalutaöverföringar, enligt landets finansminister Nirmala Sitharaman.

I ett budgettal som hölls på måndagen, noterade ministern att under räkenskapsåret 2022-23 kommer myndigheterna att försöka få alla digitala tillgångarsöverföringar och inkomster, inklusive non-fungible tokens (NFT) under skatteparaplyet.

Bortsett från 30% skatt på vinster kommer Indien också att ha en skatt på 1% som regeringstjänstemannen sa kommer att dras vid källan (TDS). Denna avgift kommer att gälla betalningar eller avgifter som betalas i samband med överföring av kryptovalutor, tillade Sitharaman.

Gåvor gjorda i krypto kommer också att beskattas, enligt ministrarnas skatteförslag, där skattemannen riktar sig mot mottagare av kryptogåvor.

Enligt finanschefen kommer förluster som uppstår på kryptovalutainvesteringar inte att kompenseras med vinster gjorda på annat håll.

Kryptokapitalvinstskatten och andra avgifter verkar visa att regeringen äntligen har erkänt krypto i Indien. Det signalerar en markant förändring från de tidigare kraven på ett generellt förbud, där Changpeng Zhao, VD för världens största kryptovalutabörs i handelsvolym Binance, var bland dem som påpekade sannolikheten för denna utveckling.

Skattesatsen på 30% är dubbelt så stor som 15% som tas ut på korta kapitalvinster för aktier. Kryptogemenskapen har dock varit snabba med att påpeka att Indiens förslag hamnar i en av de skatteklasser som de flesta kryptoinnehavare redan hamnar i.

