Qredo har ökat stadigt under de senaste veckorna. Dess fullt utspädda börsvärde har ökat med 28% idag och dess handelsvolym – med 163%. Den här artikeln förklarar vad Qredo är, om det skulle vara en värdefull investering, och de bästa ställena att köpa Qredo nu.

Qredo är ett ekosystem som påstår sig bygga om ägande av digitala tillgångar och blockkedje-anslutning. Det har banat väg för det första decentraliserade, trustless multi-party computation (MPC) förvaringsnätverket.

Detta framsteg gör det möjligt för Qredo att erbjuda decentraliserad förvaring, inbyggda cross-chain swappar och plattformsoberoende likviditetsåtkomst. Genom att utnyttja de senaste innovationerna inom kryptografi och distribuerad ledger-teknologi, levererar Qredo ett kraftfullt globalt nätverk för att säkra och handla med digitala tillgångar.

Ekosystemets QRDO-token tillhandahåller ett sätt att använda och styra Qredo-nätverket. Qredo är designat för att inkludera en "användarcentrerad" incitamentsstruktur som ekonomiskt gynnar deltagarna i Qredo-nätverket, vilket driver användarnas antagande och utnyttjande av nätverket.

Qredo kan vara en lukrativ investering, men ta dig tid att läsa åtminstone flera prisprognoser från ledande analytiker och göra marknadsundersökningar innan du gör ett åtagande. Ta alla investeringsråd med en nypa salt.

Wallet Investor förväntar sig en långsiktig ökning. Qredo kommer att handlas för $12,60 om fem år, vilket motsvarar en inkomst på cirka +346%. En investering på $100 i Qredo som görs nu kan gå upp till $446 på 5 år om denna analytikers förutsägelse är korrekt.

