Celo är ett blockkedje-ekosystem fokuserat på att öka användningen av kryptovaluta bland smartphoneanvändare. Det är det 64:e största myntet efter marknadsrankning och ökade 7% idag. Den här artikeln förklarar vad Celo är, om det är värt att investera i, och de bästa ställena att köpa Celo idag.

Binance har vuxit exponentiellt sedan det grundades 2017 och är nu en av, om inte den största kryptovaluta utbyten på marknaden.

Köp CELO med Binance idag!

eToro är en av de ledande handelsplattformarna för handel av kryptotillgångar. Tjänsten är fullpackad med funktioner, inklusive copy-handel, avancerade tekniska diagram och en rad handelsverktyg. Detta är en plattform som passar perfekt för både nybörjare och proffs.

Köp CELO med eToro idag! Ansvarsfriskrivning

Celos främsta unika försäljningsargument ligger i dess fokus på smartphoneanvändare. Företaget hävdar att antalet smartphoneägare ökar exponentiellt, men antalet personer som använder kryptovaluta ökar i mycket långsammare takt.

Kryptovaluta är vidare mycket lämpad för regioner där en stor del av befolkningen inte har tillgång till banksektorn, men ändå har en smartphone.

Att överbrygga klyftan mellan de två teknologierna är vad Celo strävar efter att göra, tillsammans med att utnyttja fördelarna med DeFi genom att stödja skapandet av DApps och smarta kontrakt.

Optimerad för mobil, beräknar Celo blockkedjan automatiskt transaktionsavgifter, och låter även användare betala gasavgifterna som driver transaktioner i valfri valuta.

Prisprognoser bör endast ses som en marknadsanalytikers välgrundade åsikt. I ljuset av det faktum att det är mycket svårt att göra en korrekt förutsägelse, ta dig tid att se hur priset på Celo kommer att utvecklas innan du bestämmer dig för en investering.

Wallet Investor tror att Celo kan vara en bra investering. Dess pris kan gå upp från $5,75 till $7,42 på ett år. Detta gör intjäningspotentialen till +29% på ett år. Om fem år kommer 1 Celo att vara värd $17.

🔥#CELO 9h chart continuing on an uphill run towards the target of $7.69 and technically, has over +39% to go before this target is met! This is an EXTREME ALERT for $CELO as it can even speed up on this run, meeting $7.69 QUICKLY! #CELOUSD has more to strength showcase! https://t.co/23T65U8n4m pic.twitter.com/mGMCGB3GDk

— JAVON MARKS (@javonnnm) January 4, 2022