Internet Computer prisprognos: Är ICP en bra investering?

Priset på Internet Computer (ICP/USD) rörde sig i sidled när konsolideringen i kryptovalutaindustrin fortsatte. Tokenen handlas för $8, vilket är cirka 36% över den lägsta nivån förra veckan. Den är fortfarande cirka 98% under rekordnivån, vilket gör dess totala börsvärde cirka $1,8 miljarder.

Kommer ICP att studsa tillbaka?

Internet Computer är ett blockkedje-projekt som lanserades 2021 av Dfinity, en schweizisk-baserad organisation. Plattformens mål är att bilda en grund för webb 3.0 genom att hjälpa utvecklare att bygga kvalitetsapplikationer.

Dess plattform har bättre funktioner än andra blockkedjor som Ethereum och Solana. Till exempel är dess datalagringskostnader cirka $0,46 per GB per månad, vilket är cirka 100 000 gånger lägre än Solanas. Samtidigt körs dess decentraliserade applikationer till 100% on-chain och ägs av DAOs.

Enligt utvecklarna har dess ekosystem blivit populärt bland kreatörer. Några av de mest populära applikationerna som byggs med hjälp av Internet Computer är Fleek, OpenChat, Internet Identity och Motoko Playground bland andra. De tror att fler utvecklare kommer att anamma plattformen i framtiden.

Medan aktiviteten inom Internet Computer-blockkedjan stiger har ICP-priset inte presterat lika bra. Den har tappat över 98% av sitt värde och är nu det 40:e största projektet i världen.

Det finns flera anledningar till att ICP-priset har släpat efter marknaden. För det första har investerare inte anammat myntet efter dess krasch som inträffade kort efter lanseringen. För det andra finns det farhågor om branschens konkurrenskraft. Några av de mest anmärkningsvärda spelarna som den konkurrerar med inkluderar Avalanche, Solana och till och med Ethereum.

Vidare, liksom andra kryptovalutor, är investerare rädda för Federal Reserves hökaktiga hållning. Banken har åtagit sig att fortsätta höja räntorna i sitt försök att bekämpa inflationen. Dessutom har den senaste kraschen av Terra LUNA inte hjälpt ICP och andra mynt.

Internet Computer prisprognos

På fyratimmarsdiagrammet ser vi att ICP-priset har varit i en stark nedåtgående trend de senaste veckorna. Den föll till den lägsta på $5,87 under Terra LUNA-blodbadet som hände förra veckan. Den har hållit sig under den fallande trendlinjen som visas i lila. Myntet har också sjunkit under 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden.

Därför är vägen för det minsta motståndet för Internet Computers pris lägre, med nästa viktiga stödnivå på $5,50.