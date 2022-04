Bitrue, en topp 50 kryptovalutabörs enligt CoinMarketCap, har lanserat ett investeringsförvaltningsprojekt som kombinerar de tre instrumenten staking, avkastningsodling och kvantitativ handel.

Projektet lanseras i samband med en ny kapitalförvaltningstoken, BMAX. Detta kommer att vara separat från Bitrue Coin (BTR), där den initiala distributionen av BMAX sker via airdrop till BTR-innehavare. Det kommer att göras återköp minst tre gånger per kvartal, med andra utdelningar framöver endast via Yield Farming-pooler. Tokenen är helt gemenskapsägd, och teamet eller investerarna får inte någon tilldelning.

Om BTR är styrningstoken kan BMAX ses som belöningstoken. Även om de är åtskilda, är båda därför fortfarande sammanflätade. BTR kommer till exempel att definiera styrningen av BMAX-tokenen.

Det är ett snyggt projekt av börsen, och ett jag var nyfiken på att få veta mer om. Jag intervjuade Adam O’Neill, Chief Marketing Officer, för att få svar på några saker jag undrade.

CoinJournal: Som en del av ditt tillkännagivande säger du att ”genom att använda BMAX som en belöningstoken kommer vi att eliminera de problem som för närvarande finns i insats- och DeFi-belöningsprogram, såsom riskerna för stöld” – kan du vänligen utveckla detta?

Adam O’Neill, Chief Marketing Officer : Befintliga DeFi-protokoll förlitar sig vanligtvis på syntetiska tillgångar som investerare sedan måste återinvestera manuellt på egen hand.

För det mesta innebär detta att användarna måste flytta pengar från en plattform till en annan, vilket kan vara farligt eftersom det lämnar många öppna fönster för potentiella bedragare och kapare. Tidigare har det förekommit många fall med falska webbplatser och mattdrag.

Detta kan omöjligt hända med BMAX, eftersom investeringar är helt automatiserade inom Bitrue-plattformen.

CJ: Varför kände du ett behov av att släppa BMAX; övervägde du att försöka erbjuda samma förmåner, såsom belöningar, via den redan existerande BTR-token?

AON : Faktum är att BTR brukade vara belöningssymbolen för de flesta avkastningsgårdarna på vår plattform – och ja, vi har övervägt att ta med denna tillgångshanteringsmekanism till BTR istället. Men efter några noggranna överväganden bestämde vi oss för att vi ville att BTR skulle vara deflationär till sin natur, därför skulle vi vilja begränsa dess cirkulation.

CJ: En konsekvens av frisläppandet av BMAX-tokenen är att BTR inte längre kommer att distribueras ofta i avkastningspooler. Detta kommer förmodligen att påverka det cirkulerande utbudet, men förutser du några andra effekter?

AON : Ja, med mindre BTR i omlopp kommer det gradvis att öka i pris, eftersom det fortfarande är Bitrues styrningstoken. BTR-tokenen förlorar inte någon nytta med uppkomsten av BMAX, eftersom användare fortfarande kommer att använda den för att rösta och handla, medan dess nydesignade deflationsmekanism kommer att göra den mycket mer värdefull.

CJ: Kryptomarknaden har kämpat i år, men BTR har klarat sig bättre än de flesta. Faktum är att BTR är uppe på nära 50% YTD – vad är orsakerna till detta?

AON : BTR är en undervärderad CEX-token jämfört med sina jämlikar. Du förstår, Bitrue är en börs som ständigt genomgår innovationer för att göra den till den bästa platsen för både handel och investeringar. Med tanke på antalet handelspar som nyligen noterats på vår börs dagligen och nya funktionsuppgraderingar då och då, tror vi att kryptogemenskapen äntligen börjar få upp ögonen för potentialen som vi erbjuder här på Bitrue på lång sikt.

CJ: Vad skulle du säga är de främsta anledningarna till att människor använder Bitrue framför konkurrenter?

AON : Till att börja med, även om Bitrue anses vara en av de större aktörerna i branschen, har vår börs fortfarande mycket utrymme att växa jämfört med andra börser. Teamet på Bitrue är relativt litet jämfört med våra konkurrenter, men samtidigt har var och en av våra anställda en känsla av tillhörighet här.

Till skillnad från många andra företag, där anställda drivs av sin lönebesked, är Bitrue-människor villiga att driva utöver för att bidra till kryptosamhället. Detta visar sig också i vårt agerande, eftersom vi är angelägna om att höra feedback från samhället och använda den för att förbättra våra produkter.

Bortsett från kärnvärden, erbjuder Bitrue för närvarande en av de högsta APY:erna för våra avkastningsgårdar, med många av dem som överstiger 100%. Vi har också en av de största samlingarna av tokens som stöds, allt från meme-tokens till blue chip altcoins.

CJ: Hur tror du att Bitrue skulle klara sig på en långvarig kryptobjörnmarknad?

AON : Egentligen lanserades Bitrue först under en björnmarknad redan 2018. När det kommer till affärsstrategi och expansion går vi försiktigt fram, vilket gör att vi kan minska riskerna med en björnmarknad. Vi vet mycket väl att en björnmarknad kommer att hända då och då, så vi har varit väldigt strikta med vår bokföring. Faktum är att vi skulle vilja identifiera oss som försiktiga jämfört med våra konkurrenter.

CJ: De senaste inflationssiffrorna från USA är skarpa. Tror du att Bitcoin (eller krypto) kan användas som ett skydd mot detta, eller är du skeptisk till berättelsen om inflationssäkring?

AON : Bitcoin har alltid utformats för att vara det ultimata skyddet mot inflation: till skillnad från fiat-valutor är den verkligen begränsad i utbudet. Trots detta kan BTC bara existera som en del av ett större kryptoekosystem, där andra altcoins fungerar som nyttovalutor.

Eftersom marknaden är väldigt ny, frodas spekulationerna, vilket gör att krypton beter sig på ett sätt som liknar riskerade tillgångar som aktier. Det kommer att ta lite tid innan krypto verkligen kan återspegla dess inneboende värde. Med tanke på den nuvarande geopolitiska situationen tror jag att tiden kommer mycket snart. För närvarande föredrar flyktingar från krigshärjade länder redan krypto som värdeförråd framför lokala valutor.

CJ: Litepapern läser att automatiska återinvesteringar naturligtvis kommer att täcka alternativkostnaden som de flesta investerare är oroliga för, så risken för permanent förlust minimeras. Kan du vänligen utveckla lite mer detaljerat hur denna risk har minskat?

AON : Det är obestridligt att likviditet kan orsaka permanenta förluster för användarna. I händelse av att sådana förluster inträffar på vår avkastningsgårdsnav, kommer vinsterna från andra investeringsinstrument att fungera som en säkring för att täcka dessa förluster. I huvudsak ger BMAX möjligheten för investerare att ha en helt säkrad portfölj som kan stå emot förluster från ett enda investeringsinstrument.