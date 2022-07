Intervju: Omid Malekan, Columbia-professor och kryptoskribent

Kryptovaluta kan vara skrämmande.

Även för personer med god förståelse för finansmarknaderna eller teknologin kan det vara en utmaning att linda huvudet runt blockkedjan.

Jag satte mig ner för det senaste avsnittet av CoinJournal-podden med någon som kan beskrivas som en ”kryptoakademiker”, som också syftar till att överbrygga den klyftan för människor.

Omid Malekan föreläser vid Columbia University och har även skrivit flera böcker, varav den senaste precis har släppts, kallad ”Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms”. Vi satte oss ner för en diskussion som slingrade sig runt en hel massa ämnen, men temat var vad Omid försöker göra: utbilda människor om Bitcoin och kryptovaluta, vilket är mer utmanande än det låter.

Det är mycket brus i det här utrymmet, något Omid fritt medger, och krypto är långt ifrån perfekt. Men om du letar på rätt ställe och har lite tro är det här en bransch som kan göra så mycket nytta. Vi pratade om upp- och nedgångar, skadan av björnmarknadens rykte för krypto, effekterna av reglering, potentialen för krypto att gå bra i utvecklingsvärlden.

Vi tittade också på några av branschens brister – gör den sitt bästa för att utbilda människor och välkomna nya medarbetare så bra som det borde? Är tribalism ett problem, och hur är det med ideologi som ibland kan framstå som aggressiv eller extrem?

Om du letar efter att lära dig om krypto, men förklaringarna du alltid har stött på har varit skrämmande, jargongfyllda eller off-topic, talar Omid på ett tydligt och koncist sätt, fritt från nedlåtande retorik och går rakt på sak. Det är en gäst som tydligt tror att krypto kan göra gott i det här samhället, men som också vill hjälpa människor att inse det. Det var definitivt annorlunda, men det var väldigt spännande.

Hör också om Columbia University, och hur flera av Omids studenter sedan dess har flyttat in i blockkedjeroller på heltid. Vi diskuterar uppsägningar i hela branschen – Coinbase, specifikt – och om detta kommer att fortsätta och vilken inverkan detta har på de som kommer in i utrymmet.

Som sagt, jag gillade den här.

Spotify-länken finns här.

YouTube följer inom kort.

Omids nya bok kan köpas här, med titeln ”Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms” . Den gräver mer in i kryptons ”varför” än ”vad” – men om du vill ha det senare har han dig också täckt. Kolla in honom här.