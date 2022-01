"Rik pappa, fattig pappa"-författaren Robert Kiyosaki säger att han är redo att lägga till sina Bitcoin-innehav om ytterligare nedgångar i flaggskeppskryptons värde tar det till priser runt $20 000.

Bästsäljarförfattaren, som är en av de framstående kryptoförespråkarna, sa detta på måndagen när tjurar kämpade för att hålla priserna över $34 000.

Men Bitcoin har sjunkit till bottennivåer på $33 600 i intradagsaffärer, den kraftiga försäljningen kommer efter en brutal vecka där flaggskeppskryptovalutans värde hamnade under de viktigaste stödnivåerna på $40 000 och $37 300.

Kiyosaki säger att en ny nedgång som intensifierar förlusterna kommer att vara "goda nyheter." Enligt honom skulle detta erbjuda en köp-under-dippen-möjlighet som han kommer att försöka utnyttja.

"Din vinst görs när du köper, inte när du säljer", erbjöd han i sin "Words of Wisdom" tweet.

Den amerikanska affärsmannen och grundaren av Rich Global LLC avslöjade att han köpte Bitcoin två gånger tidigare – när kryptovalutan handlades runt 6 000 dollar och sedan för 9 000 dollar.

"Jag kommer att köpa mer om och när BC testar $20 000," tillade han, med en optimistisk syn på marknaden.

Investeraren har tidigare förklarat sin misstro mot det gamla finansiella systemet och förutspådde en krasch för den amerikanska dollarn.

WOW:Words of Wisdom. “Your profits are made when you buy, not when you sell.” Price of Bitcoin crashing. Great news. I bought BC at $6K and 9K. I will buy more if and when BC tests $20k. Time to get richer is coming. Silver best bargain today. Silver still 50% below high.

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) January 24, 2022