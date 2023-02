Kan Metacade ta täten ut ur björnmarknaden?

Efter 2021 års galna tjurmarknad , slog kryptovintern till med hård kraft 2022, och det är svårt att säga hur länge det kommer att fortsätta råda så pass tuffa förhållanden. Erfarna investerare vet dock att även om intresset för krypto kan vara lite lägre för tillfället, bjuder björnmarknader faktiskt på den perfekta chansen att köpa in sig på projekt för att kunna få ut det mesta av nästa tjurtrend. Så, även under en björnmarknad finns det ljuspunkter – och även under en björntrend finns projekt som kan ge avkastning mer eller mindre direkt.

Metacade är ett nytt projekt som i investeringskretsar betraktas som ett toppval för de som vill generera avkastning 2023 och framåt. Metacades pre-sale har gått riktigt bra, då hela $4.9m har investerats i projektet på bara 10 veckor. Detta gör att många vänjer sig vid tanken att Metacade kan vara projektet som tar täten ut ur björnmarknaden.

Vad är Metacade?

Metacade revolutionerar spel i allmänhet, och Web3-spel i synnerhet. Projektets ambition är att bygga den största Play-to-Earn-arkaden (P2E) i metaverse. Massor av uppmärksamhet har riktats mot Metacade efter lanseringen av dess omfattande whitepaper under dess pre-sale. I detta beskrivs planer på att bygga ett omfattande ekosystem med en mängd funktioner i P2E-arkaden. Detta gör att intresset och engagemanget är enormt, och plattformen verkligen gör avtryck inom spelvärlden.

Genom att utnyttja den mest expansiva uppsättningen av speltitlar, placerar projektet sig själv i förarsätet med möjlighet att dra nytta av ett fantastiskt fint momentum för att byggas upp 2023. Projektets värde utgår i mångt och mycket av den mängd funktioner som utgör kärnan i dess ekosystem.

En nyckelfunktion är en innovativ belöningsmekanism. Förutom att tjäna belöningar medan spelarna spelar P2E-spel, kan de dra nytta av exempelvis prisdragningar och spelturneringar.

Även de spelare som mest vill spela för skojs skull och inte tävla kan fortfarande tjäna en inkomst. Detta möjliggörs genom att ge värdefulla bidrag till plattformen. Detta kan ske genom aktiviteter som att skriva recensioner av spel eller dela användbar alfa. Man kan alltså säga att Metacade ämnar att belöna användare för att de hjälper till att förbättra plattformen. Detta kommer att bli en effektiv drivkraft för användartillväxt, oavsett om det är tuffa förhållanden på marknaderna i övrigt.

Hur fungerar Metacade?

Som vi har varit inne på har Metacade en rad funktioner, och för att få ut det mesta av plattformen har projektet skapat en nyttokrypto, vid namn MCADE. MCADE möjliggör inte bara belöningsmekanismerna enligt beskrivningen ovan, utan fungerar också som ett värdeutbyte på plattformen. Användare kan exempelvis köpa merchandise eller delta i turneringar med hjälp av myntet, vilket skapar dess inneboende värde.

Användbarheten av Metacades krypto har formats på ett sådant sätt att den är investerarvänlig, vilket inkluderar möjligheten att satsa MCADE. Detta ger en optimal mångsidighet och gör MCADE till ett löfte som investering. För att förtydliga, myntets värde kommer mer eller mindre oundvikligen att öka med tiden, men investerare kan också tjäna en passiv inkomst i utbyte mot att stödja nätverket.

Denna stora nytta är bara en anledning till att projektet verkar kunna ta täten både under och ut ur björnmarknaden. Värdet på krypton ser ut att kunna öka rejält, oavsett om vi befinner oss mitt i en kryptovinter eller inte.

Slutligen är Metagrant-programmet ett fascinerande inslag som med rätta drar till sig uppmärksamhet. Det tillåter spelutvecklare att presentera sina spelplaner för Metacades community för en chans att få finansiering. MCADE-innehavare kommer att kunna använda sina tokens för att rösta om vilka projekt som får finansiering från plattformens kassa. Detta säkerställer ett högkvalitativt spelbibliotek samt säkerställer engagemang hos användarna.

Är Metacade en bra investering?

Projektutvecklarna har förstått behovet av långsiktig självförsörjning, och som ett resultat har ett antal olika intäktsströmmar redan realiserats för att hjälpa till att driva projektet framåt över tid.

MCADE självt visar tydligt en hög nytta, och dess pris förväntas stiga i takt med att plattformen tas i bruk. Med tanke på att så många av projektets funktioner är designade för att skapa rejält med engagemang, är det ingen överraskning att MCADE har tagits emot väl. Allt som allt har Metacade enorm potential för att ta täten på, och ut ur, björnmarknaden helt på egen hand.