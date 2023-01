Kan Metacade undvika den stora kryptokraschen?

FTX:s kollaps hällde bränsle på elden för den stora kryptokraschen 2022. Kryptovaluta är en tillgångsklass med hög risk och hög avkastning, och FTX:s krasch lyfte fram inneboende svagheter som branschen kan lära sig av.

Trots FTX kollaps fortsätter Web3 att växa. Helt nya projekt som Metacade (MCADE) speglar nivån av innovation som kan hittas inom detta område. Läs vidare för att få bättre koll på varför MCADE kan vara årets bästa investering.

Den stora kryptokraschen: 2022 är ett år att glömma

Efter en stor kryptokrasch 2022 börjar investerare undra var botten av björnmarknaden kan vara. Bitcoin (BTC) har redan förlorat över 75 % av sitt värde, medan många altcoins, inklusive Axie Infinity (AXS), Shiba Inu (SHIB) och Avalanche (AVAX), har drabbats av en prissänkning på 90 % sedan de nådde sina högsta värden under 2021.

Kryptokraschen har inneburit katastrofala effekter för några stora marknadsaktörer, där FTX – den näst största centraliserade börsen (CEX) vid den tiden – gick i konkurs november 2022 i spåren av fallande priser. Det fick hela marknaden att sjunka ytterligare lite till.

FTX kapitulation orsakades till stora delar av misskötsel från Sam Bankman-Fried (SBF) och förskingring av användarmedel genom Alameda Research, som var en hedgefond under SBF:s kontroll.

Efter att FTX och Alamedas insolvens uppdagades i början av november, stoppade FTX kundernas uttag. Som ett resultat gick all kryptovaluta som hölls på plattformen förlorad, och det är för närvarande oklart om användare någonsin kommer att se sina digitala tillgångar igen. Det var en tydlig påminnelse om de inneboende riskerna med centralisering, särskilt i en bransch där regleringar och riktlinjer är oklara.

Kryptokraschen har även skördat andra stora offer, där majoriteten är plattformar för förvaring av krypto under centraliserat ledarskap. FTX, Celsius Network , Three Arrows Capital, Voyager och till och med i viss mån Terra Ecosystem är alla påminnelser om att ägande av sin krypto själv, inte på börser för det, ser ut att vara det överlägset det säkraste sättet för investerare att inneha digitala tillgångar under en kryptokrasch.

Björnmarknader varar inte för evigt, och Metacade kan vara det bästa köpet just nu

Trots kryptokraschen och den pågående björnmarknaden finns det fortfarande många miljoner investerare över hela världen som letar efter att köpa nya tillgångar medan priserna är låga. Ett av de bästa köpen just nu är Metacade . Det är ett helt nytt projekt och i och med att hypen börjar byggas kan det helt undvika kryptokraschen.

Metacade tillkännagav nyligen starten av sin pre-sale, där 70 % av MCADE:s totala utbud görs tillgängligt för tidiga investerare. Nästan $3,2 miljoner flödade in i projektet under de första nio veckorna, och nu förutspås stora avkastningar för denna nya GameFi-plattform.

Vad är Metacade?

Metacade är den första community-drivna arkaden och det största blockkedjeprojektet i sitt slag. Plattformen kommer att ha många olika P2E-spel i arkadstil, allt från klassiska titlar till nya spel som utvecklas speciellt för denna metaverse-arkad.

Med sikte på att bli ett socialt nav för Web3-användare, lockar Metacade redan ett betydande antal följare. Användare kan upptäcka de senaste trenderna, ta del av tips och tricks för en mängd blockkedjespel och få tillgång till massor av intjäningsmöjligheter direkt på plattformen.

Hur fungerar MCADE?

Spelare kan klättra genom oändliga nivåer i en rad P2E-spel. De kan välja att spela mest för att ha roligt eller tävla samtidigt. Metacade kommer att vara värd för turneringar, där spelare kan tävla mot varandra för chansen att vinna stora priser, som betalas i MCADE.

Metacade introducerar också en Create2Earn-mekanik, som belönar communityn om de delar information och skapar innehåll på plattformen. Innehåll kan inkludera alfa, spelrecensioner, insikter och interaktioner med andra användare – allt detta kommer att generera symboliska belöningar för innehållsskaparen.

Work2Earn-funktionen är en annan metod för att tjäna en kryptoinkomst på Metacades plattform. Användare kan få tillgång till betalda jobbmöjligheter, allt från korttidsarbete till heltidstjänster hos Web3-företag. Metacade syftar till att stödja användare som vill kickstarta en karriär inom blockkedjans värld.

Metacade är (bokstavligen) en game changer

Metacade är byggd av spelare, för spelare. Ett av teamets mål är att stödja framtiden för själva blockkedjespelandet, där Metagrant-programmet är ett medel för att uppmuntra utvecklare inom detta område.

Utvecklare kommer att skicka in spelförslag och communityn kommer att rösta för att bestämma vilka nya spel de helst skulle vilja spela. Vinnande idéer kommer att få finansiering i ett tidigt skede genom Metagranter och lanseras i Metacades spelbibliotek. Detta kommer att göra att helt nya spel introduceras i Web3-världen – och spelindustrin drivs framåt.

Kan MCADE nå $5 år 2023?

Metacade börjar redan ta fart, trots FTX kapitulation och kryptokraschen 2022. Projektet säljer snabbt ut sin pre-sale och MCADE kommer snart att lanseras på decentraliserade börser ( DEX ), vilket kommer att öka dess räckvidd ytterligare.

Experter förutspår en mycket fin prisutveckling efter att marknaden återhämtat sig från kryptokraschen. År 2025 kan MCADE:s värde nå $5 – en avkastning på 250 gånger från slutet av dess pre-sale.

Är MCADE värd att köpa?

MCADE:s pre-sale är en utmärkt investeringsmöjlighet. Krypton lanserades för bara $0,008 och priset kommer stegvis att stiga till $0,02 under dess pre-sale. FTX krasch påverkade inte efterfrågan på MCADE negativt, utan krypton förväntas sälja slut under varje steg av dess pre-sale.

För att få MCADE till bästa möjliga pris måste investerare vara snabba. I dess pre-sale är det först till kvarn som gäller, och priset kommer att stiga när varje omgång säljer slut. Metacade ser ut som ett av få projekt som kan undvika björnmarknaden, vilket gör det till ett värdigt tillskott för vilken portfölj som helst.