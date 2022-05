Kommer Terra återhämta sig? Prisprognos och var man kan köpa Terra

Priset på Terras token LUNA var på $100 per 1 LUNA i april, men det kraschade till nära noll förra veckan. TerraUSD (UST), Terras algoritmiska stablecoin, förlorade sin koppling till den amerikanska dollarn.

Detta skedde mot bakgrund av en betydande nedgång på kryptomarknaden, vilket ledde till att Bitcoins pris sjönk med över 20%.

Nu när Terra har tappat 99% av sitt värde, finns det något hopp om återhämtning? Dess grundare anstränger sig för att få igång den igen, vilket du kommer att läsa om nedan.

Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa Terra, är den här guiden för dig.

Terra Luna är ett kryptoprojekt skapat av Terraform Labs, ett teknikföretag baserat i Singapore. Dess syfte var att generera kryptoantagande genom att bygga en uppsättning algoritmiska decentraliserade stablecoins som krävs för att utföra DeFi-transaktioner.

Terras grundare Do Kwon har en plan för att återuppliva myntet. Den första delen av planen innebär en enorm bränning av stablecoin TerraUSD (UST-USD) för att få tillbaka den till $1.

De planerar att bränna mer än 371 miljoner UST på Ethereum Mainnet och eventuell UST som finns kvar i Terras gemensamma pool.

Den andra delen är att satsa 240 miljoner LUNA-tokens för att stoppa valar från att ta kontroll och för att stabilisera nätverksstyrningen.

Dessutom stoppade utvecklare Terra-blockkedjan och avbröt alla pågående transaktioner. Detta för att hindra människor från att köpa upp LUNA till dess extremt låga pris.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta bör du aldrig fatta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Många investerare har blivit pessimistiska om Terras framtidsutsikter. Enligt Motley Fool är det bäst att undvika projektet trots tokenens låga pris.

Digital Coin Price och Coin Price Forecast ser lite hopp för LUNA, som förutspår ett årsslutspris på under 1 cent resp. 6 cent.

Men experters åsikter skiljer sig ofta åt. Investing Cube tror att det är möjligt för LUNA att återhämta sig. Om stablecoinet går tillbaka till $1 igen kommer LUNA att börja öka.

Wallet Investor har inte justerat sin hausseartade prognos för LUNA från före kraschen. De förutspår att 1 LUNA kommer att handlas för $151 i maj 2023. Slutligen förväntar sig Gov Capital att LUNA kommer att vara värd $108 ett år från nu.

$1,000,000 invested in $LUNA last week would be worth $3 today. pic.twitter.com/PYaOwuPgJ5

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) May 15, 2022