Komodo tog sig upp på måndagen trots att resten av marknaden hade stora nedgångar. Dess pris ökade av nyheterna att den skulle integrera stöd för 13 blockkedjor. De avslöjade också planer på en NFT-kollektion.

Efter en liten nedgång på tisdagen fortsätter Komodo att samla sig. Den här guiden har all information du behöver för att bestämma om du ska köpa den nu, och var du ska köpa Komodo.

Komodo beskriver sig själv som en öppen, komponerbar flerkedjeplattform. Med blockkedje-utvecklingsrötter som går tillbaka till 2014 är Komodo enligt uppgift en av pionjärerna inom flerkedjearkitektur i blockkedjeområdet.

Komodo fokuserar på att tillhandahålla affärsvänliga blockkedjelösningar som är säkra, skalbara, interoperabla och anpassningsbara.

Komodos nuvarande teknologisvit, Antara-ramverket, erbjuder verktyg för end-to-end blockkedje-utveckling.

Detta inkluderar en anpassningsbar, applikationsspecifik Smart Chain med ett bibliotek med inbyggda moduler och ett öppet API för att bygga blockkedjebaserade applikationer.

Komodo kan vara en lukrativ investering, men ta dig tid att läsa åtminstone flera prisprognoser från ledande analytiker och gör marknadsundersökningar innan du gör ett åtagande.

Prisprognosen är optimistisk om Komodo. De förutspår ett lägsta pris på $1,08 nästa år. Det kan gå upp till $1,29, handlas för $1,11 i genomsnitt under hela året.

År 2024 kommer 1 KMD att byta ägare för minst $1,60. Det kan nå $1,88 med det genomsnittliga handelspriset på $1,64. Det kommer att bryta $2 följande år. Det lägsta den kommer att byta ägare för 2025 är $2,42.

